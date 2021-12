Ciężarówka blokowała trasę S7 w kierunku Warszawy

Na trasie S7 w kierunku Warszawy na wysokości Pilony kierowca ciężarówki uderzył w barierki, po czym pojazd zatrzymał się w poprzek drogi, blokując oba pasy ekspresówki. Kierowcy na szczęście nic się nie stało. Ruch kierowany był przez tzw. starą siódemkę.

Na miejscu zdarzenia pracowały służby ratownicze, by odblokować zator. Z kolei na ul. Mazurskiej auto wjechało do rowu. To kolejne dzisiaj kolizje na drogach regionu, jakie wydarzyły się podczas trudnych warunków pogodowych.

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie 1 stopnia, dotyczące oblodzenia:

"Nadal prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura aktualna od 0°C do 2°C , temperatura przy gruncie od -1°C do 1°C. Spadek temperatury po południu do -2°C,0°C i temperatury przy gruncie do -3°C,-1°C."

Policjanci apelują o ostrożność na drogach.