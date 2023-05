Ciężarówka uderzyła w bariery. Utrudnienia na S7

W środę (10 maja) na drodze S7 na wysokości Pilony, samochód ciężarowy uderzył w bariery ochronne. Trwają utrudnienia w ruchu drogowym.

Do zdarzenia doszło około godz. 14 na drodze ekspresowej nr 7 w kierunku Warszawy w pobliżu miejscowości Pilona. Jak informuje biuro prasowe Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, droga w tym miejscu została całkowicie zablokowana. Policjanci zorganizowali objazd ulicą Pasłęcką oraz przez Gronowo Górne, starą "siódemką" do węzła Bogaczewo. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 17.