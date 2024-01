Co dalej z budynkiem dawnej strażnicy przy Bema?

- Część nieruchomości przy ul. Bema może zostać wystawiona na sprzedaż, a część zachowana na potrzeby funkcjonujących tu jednostek miejskich, chociażby po to, aby rozszerzyć ich działalność - mówi Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

O budynku po dawnej strażnicy przy ul. Bema już wspominaliśmy. Po opuszczeniu jej przez strażaków w 2022 roku, nieruchomość stała się własnością samorządu. - Są potencjalni zainteresowani nabyciem nieruchomości na ul. Bema - mówił w marcu 2023 roku Sławomir Skorupa, dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Elblągu.

Podkreślił on wtedy, że fragment nieruchomości może zostać przekazany na potrzeby straży miejskiej i Departamentu Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego (część od ul. Orzeszkowej), jednak wtedy nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje.

- Grunt i budynek został przejęty przez miasto - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. - Część nieruchomości przy ul. Bema może zostać wystawiona na sprzedaż, a część zachowana na potrzeby funkcjonujących tu jednostek miejskich, chociażby po to, aby rozszerzyć ich działalność. To jednak dopiero wstępny plan. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, a jeżeli chodzi o ewentualną sprzedaż części tego gruntu, to taką zgodę musiałaby wyrazić Rada Miejska - dodaje.

Obecnie w jednej części budynku znajduje się Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM oraz Referat Teleinformatyki, będący w strukturze Departamentu Innowacji i Informatyki.