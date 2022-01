Co nas czeka w 2022 roku

Kiedy i czy w ogóle wrócimy do czasów sprzed pandemii? To pytanie zapewne zadaje sobie wielu z nas. Odpowiedzi niestety nie znamy, ale już dzisiaj możemy przewidzieć niektóre inne wydarzenia Anno Domini 2022.

Większość naszych przewidywań sprzed roku się sprawdziła, więc z wrodzoną skromnością spróbujemy zmierzyć się w poniższym artykule z tym, co nas w Elblągu i regionie czeka w nadchodzące 12 miesięcy.

Lokalnie też drożej

O tegorocznych krajowych podwyżkach pisaliśmy w tym artykule. Tu przypomnijmy, że decyzją Rady Miejskiej na wniosek prezydenta już od 1 stycznia podrożały bilety komunikacji miejskiej, opłaty w strefie płatnego parkowania, opłaty za środki transportu i odprowadzanie wód deszczowych oraz podatek od nieruchomości. Nowością jest wprowadzenie biletów czasowych w komunikacji miejskiej (do 45 minut). Co może jeszcze lokalnie podrożeć? Bardzo prawdopodobne, że opłaty za wywóz odpadów i opłaty za centralne ogrzewanie, ale o tym przekonamy się w trakcie roku.

Nowe miejsce do kąpieli?

Prezydent Elbląga chce zbudować otwarte kąpielisko. Na ostatniej sesji zaprezentował nawet kilka slajdów z wizualizacją (prezentujemy jeden z nich). Szczegółów na razie władze miasta nie chcą jednak zdradzić, mimo naszych pytań. Mają je ogłosić w najbliższych tygodniach na konferencji prasowej.

Z naszych informacji wynika, że była niecka basenu przy ul. Spacerowej poczeka na lepsze czasy, na nowe kąpielisko „pod chmurką” powstanie przy CRW Dolinka na terenie po byłych ogródkach działkowych od strony ul. Moniuszki. W tegorocznym budżecie na basen w tym roku zaplanowano 8 mln złotych. Naszym zdaniem władza zrobi wszystko, by mieszkańcy mogli się w nim wykąpać przed wyborami w 2023 roku...

Kolejny rok z przekopem

W tym roku powinien być już gotowy kanał przez Mierzeję Wiślaną i obwiednia sztucznej wyspy. Na zakończenie pozostałych etapów inwestycji wprowadzonej przez Urząd Morski w Gdyni – pogłębienia rzeki Elbląg i toru żeglugowego na Zalewie Wiślanym poczekamy do 2023 roku. Całość powinna pochłonąć ok. 2 miliardów złotych i – jak przekonują zwolennicy przekopu –ma uczynić z Elbląga i regionu krainę mlekiem i miodem płynącą.

Elbląski port, jak zapewniają władze miasta, też się do tego momenty przygotowuje. W budżecie miasta zaplanowano w tym roku milion złotych na dokumentację inwestycji w porcie. W ciągu najbliższych miesięcy powinniśmy się też przekonać, ile unijnych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury przypadną Elblągowi na ten cel.

Fabryka na starówce

Wiosną ma się rozpocząć budowa kamienic na Wyspie Spichrzów, które mają przyciągać firmy usługowe, zainteresowane zainwestowaniem w Elblągu. To założenie rządowego programu „Fabryka”, realizowanego w naszym mieście przez specjalnie do tego powołaną spółkę Porta Mare. Przypomnijmy, że władze miasta przekazały do spółki grunt po inwestycję, przeznaczoną 30 mln złotych na przygotowanie nabrzeży (w tym 27 mln ma przekazać rząd). A sam biurowiec będzie kosztował ok. 90 mln zł.

Krok bliżej ciepłowni

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ma ogłosić w tym roku przetarg na budowę nowej elektrociepłowni przy ul. Dojazdowej, która ma być zasilana gazem. Trwają obecnie prace nad dokumentacją projektową. Inwestycja może kosztować nawet 70 mln złotych i zakończyć się w 2025 roku.

Co dalej ze Wschodnią?

W tym roku powinny się rozstrzygnąć kwestie związane z budową nowej ulicy, która ma odciążyć ruch samochodowy w okolicach Bema. Przypomnijmy, że po protestach mieszkańców władze miasta obiecały przygotować alternatywne wersje przebiegu drogi od strony ul. Sybiraków i je z elblążanami skonsultować. W 2022 roku przekonamy się więc, czy wcześniejsze obiecanki to była tylko zasłona dymna ze strony władz, czy jednak uda się doprowadzić do rozwiązania, które nie odetnie Góry Chrobrego od Bażantarni.

Pierwszy taki żłobek

W styczniu – z dwumiesięcznym opóźnieniem - ma się zakończyć budowa nowego przedszkola i żłóbka przy ul. Mielczarskiego. Zatorze zyska nowoczesną placówkę, z której będzie mogło korzystać 210 dzieci, w tym 60 w żłobku. Pytanie tylko, czy będzie komu w przedszkolu pracować. Nadal trwa spór zbiorowy większości pracowników (należących do Solidarności) z władzami miasta, a poszło oczywiście o podwyżki wynagrodzeń. Najbliższe tygodnie pokażą, czy uda się znaleźć kompromisowe rozwiązanie.

Tego chcieli mieszkańcy

W 2022 roku przybędzie w Elblągu kilkanaście nowych inwestycji, na które głosowali mieszkańcy w budżecie obywatelskim. Wygrały głównie inwestycje parkowe – rewitalizacja parku po byłym

cmentarzu żydowskim przy ul. Brzeskiej, utworzenie fontanny w parku Kajki, budowa nowych alejek w parku Traugutta wraz z upiększeniem parku. Dodajmy, tylko że po modernizacji parku Dolinka władze miasta zabiorą się w 2022 roku za rewitalizację parku Planty i parku im. gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Całość ma kosztować 5,5 mln złotych. Przebudowa czeka m.in. fontannę przy ul. 1 Maja, w niecce po byłym lodowisku powstanie skatepark. Z kolei w parku między ul. Mickiewicza i Żeromskiego powstaną nowe alejki i miasteczko rowerowe.

Badania nad zamkiem

W tym roku powinny też być kontynuowane poszukiwania śladów po elbląskim krzyżackim zamku, zburzonym przez mieszczan w 1454 r. Ostatnio prowadzą je archeolodzy pod kierunkiem prof. Fabiana Welca z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Będę bardzo szczęśliwy, jeśli w przyszłości znajdziemy jakikolwiek lepiej zachowany fragment skrzydła zamku konwentualnego. Jeżeli będzie to jakikolwiek fragment, który będzie zawierał ciekawy detal architektoniczny, zrobimy wszystko, by stało się to lokalną atrakcją. Z tego względu, że będzie to jedyne miejsce, gdzie będzie można wejrzeć w historię zamku elbląskiego i dotknąć go fizycznie – mówił pod koniec 2020 roku dr Mirosław Marcinkowski z Muzeum Archeologiczno-Historycznego

Trzymamy kciuki za archeologów i muzealników i Do Siego 2022 roku!