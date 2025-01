Co nas czeka w 2025 roku

To będzie rok pod znakiem wyborów prezydenckich i kolejnych zmian w przepisach, które będą miały wpływ na nasze codzienne życie. Co zmieni się w Elblągu? Niektóre kwestie można już dzisiaj przewidzieć. Za rok sprawdzicie, czy mieliśmy rację.

Wybierzemy prezydenta RP

W maju (nie ma jeszcze konkretnej daty, poznamy ją w połowie stycznia) odbędą się w Polsce wybory na prezydenta RP. Prekampania wyborcza trwa zresztą na całego, najważniejsze ugrupowania ogłosiły swoich kandydatów. Faworytów jest dwóch: Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, a wybory będą przede wszystkim starciem o to, która wizja Polski na najbliższe lata zwycięży – ta forsowana przez dzisiejszą koalicję czy opozycję.

Przypomnijmy, że elblążanie w ostatnich wyborach prezydenckich, zarówno w 2015 jak i 2020 roku, głosowali w większości na kandydata Platformy Obywatelskiej (w 2015 r. w pierwszej turze 42 proc. poparcia, w drugiej turze 59 proc., w 2020 r. odpowiednio 37,5 proc. I 57,3 proc.). Dodajmy, że w pierwszej turze w 2020 r. w Elblągu Rafał Trzaskowski wygrał z Andrzejem Dudą zaledwie 600 głosami, w drugiej przewaga wyniosła już 8,3 tys. głosów.

Wyższe pensje, ale też koszty

Od 1 stycznia najniższe miesięczne wynagrodzenie w Polsce wzrosło do 4666 zł, a to oznacza wzrost o 366 zł w porównaniu z poprzednią stawką. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 28,10 zł do 30,50 zł, czyli o 2,40 zł. Skorzystają najmniej zarabiający, wzrosną jednak tym samym koszty działalności pracodawców i firm, a to może oznaczać wzrosty cen towarów i usług.

Inflacja ma wynieść ok. 5 procent, wzrost płac ma być wyższy - 8 procent. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie indywidualni odbiorcy mogą pocieszać się tym, że do września rząd zamroził ceny energii elektrycznej. W Elblągu w nowym roku na razie wiadomo o jednej lokalnej podwyżce – podatku od nieruchomości, który od 1 stycznia wzrósł od 4,6 do 5 procent w zależności od rodzaju nieruchomości.

Otwarcie nowego basenu i Porta Mare

W wakacje ma być otwarte dla mieszkańców i turystów nowe kąpielisko, jakie powstaje przy ul. Spacerowej. To kompleks basenów o głębokości od 1,2 do 1,8 m wraz ze pięcioma zjeżdżalniami, torami pływackimi, brodzikiem dla dzieci, rwącą rzeką, pomostami, boiskami do siatkówki plażowej i kometki, terenami zielonymi oraz całym zapleczem sanitarnym i gastronomicznym. Inwestycja ma kosztować 90,5 mln złotych, z czego 65 mln to dofinansowanie rządowe, a reszta jest finansowana z emisji miejskich obligacji.

W nowym roku ma być też oddane do użytku Porta Mare, czyli kompleks biurowy na Wyspie Spichrzów. Kosztowało 100 mln złotych, ma kilka miesięcy opóźnienia, pierwsze firmy mają się tam wprowadzić w połowie roku. Przedstawiciele spółki nie chcą na razie zdradzać, jakie do firmy. Dłużej poczekamy na oddanie do użytku samego nabrzeża przy tym kompleksie, prace mają się rozpocząć w 2025 roku (jest pół roku opóźnienia) i zakończyć w 2026 r.

Taniej za mieszkania komunalne

Na ostatniej w 2024 roku sesji Rada Miejska w Elblągu na wniosek prezydenta obniżyła stawkę bazową czynszów w mieszkaniu komunalnym o 1 złotówkę za metr kwadratowy. Zamiast planowanych 8 zł wynosi ona 7 zł. Koszt tej zmiany to dla budżetu miasta ok. 2,5 mln zł i właśnie o tyle władze miasta zmniejszyły wydatki na remonty nawierzchni ulic. Prezydent wyraził nadzieję, że w trakcie roku uda się tę kwotę znaleźć również na drogi.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Michał Missan obiecał, że w maju 2025 r., na rocznicę swojej prezydentury, wprowadzi zmiany w komunikacji miejskiej. Konsultacje już za nami, do końca lutego powołany przez prezydenta zespół ma wypracować wnioski, które zostaną przedstawione opinii publicznej. Zapowiada się ciekawe pod tym względem pierwsze półrocze.

Renta wdowia

Prezes ZUS szacuje, że około 1,2 mln Polaków będzie mogło od 1 lipca 2025 r. skorzystać z przepisów o rencie wdowiej. Od 1 stycznia można składać już wnioski w tej sprawie do ZUS. Renta wdowia to możliwość pobierania renty rodzinnej po zmarłym małżonku i jednocześnie własnego świadczenia emerytalnego lub rentowego zgodnie z następującym wyborem: 100% renty rodzinnej oraz 15% „własnego” świadczenia albo 100% „własnego” świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

By skorzystać z renty wdowiej trzeba spełnić kilka wymogów, między innymi być w wieku emerytalnym, być we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, mieć nabyte prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku i nie zawarli nowego związku małżeńskiego po śmierci małżonka.

Podatek przez e-doręczenia

Decyzje podatkowe w Elblągu od 1 stycznia nie będą już roznoszone przez pracowników Urzędu Miejskiego. Samorząd będzie używał do tego systemu e-doręczenia, który wszedł w życie w całym kraju. Obowiązek założenia konta w tym systemie mają na razie podmioty publiczne czy osoby zakładające od nowego roku firmy, dla swojej wygody może to zrobić też każdy podatnik.

„E-doreczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru” – czytamy na stronie rządu RP.

Co jeśli nie założymy e-doreczeń? Zgodnie z nowymi przepisami urząd wysyła dokument elektroniczny np. z decyzją o podatku o nieruchomości, który trafia na pocztę. Tam jest automatycznie drukowany i wysyłany do nas w tradycyjny sposób.