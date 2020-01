Co słychać na przekopie

Dzisiaj odwiedziliśmy Nowy Świat, w którym trwa budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Usunięto już karpiny pozostałe po wycięciu drzew, trwa wyrównywanie terenu. Urząd Morski w Gdyni zatwierdził harmonogram prac, przygotowany przez wykonawców. Zobacz zdjęcia.

Przypomnijmy, że w pierwszym etapie prac, który ma kosztować 992 mln złotych, polsko-belgijskie konsorcjum zbuduje kanał żeglugowy przez Mierzeję wraz układem drogowo-mostowym oraz wyspę na Zalewie Wiślanym, na którą trafi urobek z przekopu. Ta część inwestycji ma być gotowa do 2022 roku. Jeszcze w tym roku mają ruszyć przetargi na drugi i trzeci etap – pogłębienie toru wodnego od kanału do Elbląga oraz budowę nowego mostu obrotowego w Nowakowie. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej szacuje, że cała inwestycja może kosztować prawie dwa miliardy złotych.

Minister Marek Gróbarczyk zapewnia, że prace związane z przekopem idą zgodnie z harmonogramem, zatwierdzonym przez Urząd Morski w Gdyni. - Dopracowane zostały poszczególne elementy wykonania inwestycji w zakresie budowy układu drogowo-mostowego. Przypomnę - dwa mosty obrotowe, które będą w pierwszej kolejności budowane i rozpoczęcie samego przekopu już od strony Zalewu Wiślanego" – powiedział minister kilka dni temu w jednym z wywiadów.

Z terenu przekopu usunięto już karpiny pozostałe po wycięciu drzew oraz pozostałe po II wojnie światowej niewypały i niewybuchy. Trwa wyrównywanie terenu i montaż tzw. piezometrów, służących do monitorowania zmian poziomu zwierciadła wody oraz jej zasolenia. W pierwszym etapie prac przygotowane zostaną stanowiska postojowe od strony Zatoki Gdańskiej, aby m.in. ułatwić transport wielkogabarytowych elementów stalowych na budowę. Prowadzona będzie też budowa portu osłonowego i falochronów od strony Zalewu Wiślanego.

Kanał żeglugowy z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany ma mieć ok. 20 m szerokości, 1,3 km długości, poruszać się mają nim jednostki o zanurzeniu do 4,5 m.

Budowa ma być jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. - Chcemy zrobić to w taki sposób, by jak najmniej zamykać drogę wojewódzką ze Sztutowa do Krynicy Morskiej, dlatego dużo prac będzie prowadzonych od strony wody, ale i nocą – mówił niedawno wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski.

Przeciw inwestycji nadal protestują ekolodzy zrzeszeni wokół ruchu Obóz dla Mierzei. Nadal też Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie wydała opinii w sprawie zaskarżonej decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Nowy termin wyznaczono na 28 lutego.