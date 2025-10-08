Co z modernizacją oświetlenia w hali przy Grunwaldzkiej?

- W temacie przebiegu prac prosimy zwrócić się do Urzędu – odpowiada MOSiR na nasze pytania w związku z modernizacją oświetlenia w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej. Hali, przypomnijmy, którą zarządza MOSiR.

Przypomnijmy, 11 września opublikowaliśmy tekst „Europejskie puchary nie dla elbląskich kibiców. Dlaczego?”, w którym m.in. informowaliśmy o wątpliwościach związanych z terminami modernizacji oświetlenia w Hali Sportowo-Widowiskowej. Najbardziej poszkodowani tym terminem byli kibice i piłkarki ręczne Startu Elbląg, które oba mecze w EHF European Cup musiały rozegrać w Turcji. Nasze piłkarki awansowały i jest szansa, że mecz trzeciej rundy z włoskim Jomi Salerno zobaczymy już w Elblągu.

Kiedy nasze piłkarki walczyły w Turcji, w Hali Sportowo-Widowiskowej... modernizacji jeszcze nie było. Można oczywiście zadać pytanie, czy gdyby Start wcześniej wiedział, że w terminie ich meczu remontu nie będzie, to zdecydowałby się grać w Elblągu. Odpowiedzi już nie poznamy.

29 września zadaliśmy MOSiR-owi trzy pytania: Co spowodowało zwłokę w realizacji modernizacji oświetlenia? W jakim terminie zostanie wymienione oświetlenie w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu? Czy w związku z tym jakaś część obiektu będzie wyłączona z użytkowania? Jeżeli tak, to jaka? Co z organizacją takich wydarzeń jak Festiwal Tańca Baltic Cup (24 -26 października) i meczu PlusLigi Barkom Każany Lwów vs Politechnika Częstochowa (28 października)?

Pytania do tekstu z 11 września „Europejskie puchary nie dla elbląskich kibiców. Dlaczego?” również wysyłaliśmy do MOSiR-u i wtedy wyczerpujące odpowiedzi dostaliśmy. Tym razem było inaczej. Pracownicy MOSiR nad odpowiedziami głowili się tydzień, po czym odpowiedzieli nam, abyśmy... wystąpili w tej sprawie do Urzędu Miejskiego.

- W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że proces modernizacji oświetlenia Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR nadzorowany jest przez inwestora, czyli Urząd Miejski w Elblągu. W związku z tym w temacie przebiegu prac prosimy zwrócić się do Urzędu. Zgodnie z naszą wiedzą termin zakończenia prac nie zmieni się, czyli aktualnie nie ma zagrożenia, że wydarzenia zaplanowane na koniec października zostaną odwołane – odpowiedziała nam Natalia Szrama, zastępca dyrektora MOSiR..

Udało nam się dowiedzieć, że Elbląskie Targi Pracy zaplanowane na 15 października odbędą się w holu hali, a nie na głównej płycie. Zgodnie z umową wykonawca na modernizację oświetlenia ma czas do końca października. Ale... od 24 do 26 października w hali ma się odbyć Festiwal Tańca Baltic Cup, 28 października zaplanowano mecz Plusligi (Barkom Każany Lwów vs Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa), w kolejce czeka też Dzień Papieski... Z nieoficjalnych informacji wiemy, że remont zakończy się przed Baltic Cup, więc szybciej niż zakłada umowa.

Pytania oczywiście wysłaliśmy do ratusza i czekamy... Remont oświetlenia, na szczęście, trwa...