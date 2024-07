Co zmieniło się w majątkach dyrektorów z ratusza

(fot. pixabay.com)

Około 80 osób w elbląskim samorządzie, które wydają decyzje administracyjne, muszą co roku składać oświadczenia majątkowe. Wśród nich część dyrektorów departamentów Urzędu Miejskiego i to ich oświadczenia przejrzeliśmy. Porównujemy też, co się w nich zmieniło od 2022 roku.

W poprzednich artykułach przedstawialiśmy najciekawsze informacje z oświadczeń majątkowych władz miasta, radnych, kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych i szefów miejskich spółek. Tym razem skupiliśmy się na dyrektorach departamentów Urzędu Miejskiego. Oświadczeń – zgodnie z ustawą - nie muszą składać wszyscy dyrektorzy, tylko ci, którzy wydają decyzje administracyjne. Oświadczenia prezentujemy w kolejności alfabetycznej. Na liście nie są ujęci dyrektorzy, którzy takich oświadczeń składać nie muszą, bo nie wydają decyzji administracyjnych. A są to: Joanna Belz, dyrektor departamentu kontroli i monitoringu, Jacek Boruszka, dyrektor departament innowacji i informatyki, Monika Kurpanik, dyrektor departamentu zdrowia i spraw społecznych, Agata Kosiorek, dyrektor departamentu zamówień publicznych, Grzegorz Przygoda, dyrektor departamentu inwestycji, Dariusz Ostrowski, dyrektor departamentu gospodarki miasta, Justyna Kowalczyk, dyrektor departamentu strategii i rozwoju oraz Urszula Świderska-Bednarczuk, dyrektor departamentu organizacji i kadr, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Elbląga, Agnieszka Staszewska, dyrektor Biura Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych. W naszym zestawieniu nie ujęliśmy oświadczenia Hanny Banach, skarbnika miasta i kierującej departamentem skarbnika, bo publikowaliśmy je w części dotyczącej władz miasta. Dlatego w zamian ujęliśmy informacje z oświadczenia zastępczyni skarbnika Mirosławy Falkowskiej. Mirosława Falkowska, zastępca skarbnika miasta Oszczędności: ok. 560 tys. zł (majątek odrębny, o 54 tys. zł więcej niż w 2022 r.) Nieruchomości: nie ma (bez zmian) Wynagrodzenie: 173,1 tys. zł brutto (bez zmian); 2,4 tys. zł brutto (zasiłek opiekuńczy na dorosłą osobę). Samochód: volvo XC60 (2020 r.) – majątek odrębny (bez zmian) Kredyty: nie ma Krzysztof Kierbedź, dyrektor departamentu spraw obywatelskich Oszczędności: 23,8 tys. zł (4 tys. mniej niż w 2022 r.), 2 tys. euro (bez zmian) Nieruchomości: mieszkanie o pow. 89 m kw. i wartości 400 tys. zł (współwłasność, wartość o 40 tys. większa niż w 2022 r.), Wynagrodzenie: 134,5 tys. zł (umowa o pracę, o 34 tys. zł więcej niż w 2022 r.), 890 zł (inne źródła, o 13,5 tys. zł mniej niż rok wcześniej); 3,4 tys. zł (umowa zlecenie, w 2022 r. nie było takich dochodów). W sumie więcej o 23 tys. zł więcej. Samochód: fiat tipo (2020), współwłasność małżeńska (bez zmian) Kredyt: hipoteczny, pozostało do spłaty 13,7 tys. franków szwajcarskich Arkadiusz Kolpert, dyrektor departamentu kultury, sportu i rekreacji Oszczędności: nie ma (w poprzednim oświadczeniu było ok. 9 tys. zł), jeden udział PSS Społem o wartości 2200 zł (wzrost wartości udziału o 700 zł w porównaniu z 2022 r.) Nieruchomości: mieszkanie o pow. 44,3 m kw i wartości 155 tys. zł (najem) Wynagrodzenie: 150,2 tys. zł brutto (umowa o pracę, o 43 tys. zł więcej niż w 2022 r.). Samochód: ford mondeo (2009, bez zmian) Kredyty: do spłaty 3 tys. zł Marek Pawlikowski, dyrektor departamentu Zarząd Dróg Oszczędności: 13,1 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa, więcej o 200 zł) Nieruchomości: mieszkanie o pow. 47,3 m kw i wartości 235 tys. zł; (małżeńska wspólność majątkowa, wartość bez zmian); mieszkanie o pow. 38,7 m kw. i wartości 135 tys. zł. (własnościowe spółdzielcze, wartość bez zmian) Wynagrodzenie: 131 tys. zł brutto (umowa o pracę, o 7,5 tys. zł więcej) Samochód: opel insignia (2009, małżeńska wspólność majątkowa, bez zmian) Kredyty: mieszkaniowy (do spłaty 64,6 tys. franków szwajcarskich) Maria Piór, dyrektor departamentu świadczeń rodzinnych Oszczędności: 191 tys. zł ( o 15 tys. zł więcej niż w 2022 r.) Nieruchomości: dom o powierzchni 180 m kw i wartości 450 tys. zł (współwłasność z mężem, wartość bez zmian); działka pod domem o pow. 500 m kw. I wartości 30 tys. zł (współwłasność z mężem, wartość bez zmian) Wynagrodzenie: 85,5 tys. zł (dochód z tytułu zatrudnienia, przychód zwolniony od podatku - 59,7 tys. Zł), 11 tys. zł (z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej Zarządu Portu Morskiego, o 2 tys. zł więcej niż w 2022 r.). W sumie o 9 tys. zł mniej niż w 2022 r. Samochód: ford cmax (2014) – współwłasność małżeńska (bez zmian) Kredyty: karta kredytowa – do spłaty 2,7 tys. zł. Sławomir Skorupa, dyrektor departamentu gospodarki nieruchomościami i geodezji Oszczędności: nie ma (bez zmian) Nieruchomości: dom o pow. 205 m i działka o pow. 338 m kw (łączna wartość 520 tys. zł, bez zmian) Wynagrodzenie: 138 tys. zł (umowa o pracę, o 12 tys. zł mniej niż w 2022 r.), 6 tys. zł - najem pomieszczeń - 1/2 przychodu, w oświadczeniu za 2022 r. go nie było) Samochód: dodge journey (2016). W poprzednim oświadczeniu miał inne auto. Kredyty: pożyczka hipoteczna, do spłaty 211,2 tys. zł Małgorzata Sowicka, dyrektor departamentu edukacji Oszczędności: 200 tys. zł (o 100 tys. Żł więcej niż w 2022 r., wspólwłasność małżeńska) Nieruchomości: dom o pow. 283 m kw. i wartości 1,2 mln zł (wartość bez zmian); mieszkanie o pow. 30,9 m kw i wartości 300 tys. zł (wartość bez zmian); dom letniskowy o pow. 40 m kw i wartości 120 tys. zł (wartość bez zmian, wszystkie nieruchomości to małżeńska wspólność majątkowa) Wynagrodzenie: 148,8 tys. zł brutto (umowa o pracę, o 10,8 tys. zł więcej niż w 2022 r.) Samochód: nie ma (bez zmian) Kredyty: na budowę domu, do spłaty 43,4 tys. zł; na zakup mieszkania, do spłaty 151,3 tys. zł Tomasz Świniarski, dyrektor departamentu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Oszczędności: 24 tys. zł (6 tys. mniej niż w 2022 r.); 330 euro (70 mniej niż w 2022 r.), 500 dolarów (100 dolarów więcej), 112 funtów (o 1,3 tys. mniej niż w 2022 r.). Dywidend z akcji - 500 zł Nieruchomości: mieszkanie o pow. 89 m kw. i wartości 400 tys. zł (własność, wartość bez zmian), działka o pow. 2 hektarów (siedlisko) z domem o pow. 110 m kw. o łącznej wartości 500 tys. zł (wartość bez zmian); dom letniskowy o pow. 28 m kw. i wartości 40 tys. zł (wartość bez zmian); mieszkanie o pow. 67 m kw. I 240 tys. zł (1/6 udziału, wartość bez zmian) Wynagrodzenie: 144,6 tys. zł (umowa o pracę, o 7 tys. zł więcej niż w 2022 r.); 126,4 tys. zł (emerytura, więcej o 16 tys. zł niż w 2022 r.). W sumie o 23 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Samochód: honda crv (2009) o wartości ok. 40 tys. zł (bez zmian); traktorek-kosiarka wartości ok. 15 tys. zł (we wcześniejszym oświadczeniu go nie było) Kredyty: pożyczka hipoteczna na budowę domu - 120 tys. zł (bez zmian) Dodajmy, że formalnie dyrektora nie ma Departament Urbanistyki i Architektury, który wydaje decyzje administracyjne. Zarządza nim bezpośrednio wiceprezydentka Katarzyna Wiśniewska, której oświadczenie publikowaliśmy w publikacji o władzach miasta.

oprac. RG