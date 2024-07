Jaki majątek ma elbląska władza

Jak co roku przeglądamy oświadczenia majątkowe samorządowców, urzędników, szefów miejskich instytucji. Dzisiaj skupiamy się na danych dotyczących najważniejszych osób w ratuszu. Przez ostatnie miesiące wiele zmieniło się w zawodowym życiu większości z nich w związku z wyborami, a jakie zmiany dotyczą ich majątków?

W oświadczeniach skupiamy się na oszczędnościach, nieruchomościach, wynagrodzeniu, samochodach i kredytach. Dane przedstawiamy w kolejności alfabetycznej, porównując, co zmieniło się w majątkach władzy od 2022 roku. W Biuletynie Informacji Publicznej Elbląga nie ma jeszcze oświadczeń wiceprezydenta Piotra Kowala ani nowej skarbnik Halina Banach. W tym ostatnim przypadku posiłkujemy się danymi z BIP gminy Milejewo, gdzie pani Halina była skarbnikiem do czasu powołania na to samo stanowisko w Elblągu.

Halina Banach, skarbnik Elbląga

oszczędności: 45,6 tys. zł (współwłasność małżeńska, o 25 tys. mniej niż w 2022 r.), 48,8 tys. zł (własność odrębna, o 12 tys. Zł więcej niż w 2022 r.), 50 tys. zł (pożyczka z mężem dla syna, nie było jej w oświadczeniu z 2022 r.)

nieruchomości: dom o pow. 210 m kw. (wartości 600 tys. zł), działka budowlana o pow. 609 m kw. (pod domem, wartość 60 tys. zł, bez zmian)

wynagrodzenie w 2023 r.: 100, 9 tys. zł (dochód z pracy skarbnika w Urzędzie Gminy Milejewo, 13 tys. Zł więcej niż w 2022 r.)

samochód: nie ma

kredyty: 79,9 tys. zł (hipoteczny na budowę domu), 69,2 tys. zł (kredyt hipoteczny z mężem i córką na zakup mieszkania w Gdyni), 504 tys. zł (kredyt hipoteczny-pożyczka dla syna na zakup mieszkania w Elblągu, w 2022 r. tego kredytu nie było).

Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga

Dane z jego oświadczenia podamy, jak tylko zostanie opublikowane w BIP. Jako dyrektor departamentu promocji i turystyki nie musiał wcześniej składać oświadczenia majątkowego, bo nie wydawał wówczas decyzji administracyjnych.

Michał Missan, prezydent Elbląga

oszczędności: 90 tys. zł (wspólność małżeńska, o 40 tys. zł więcej niż w 2022 r.);

nieruchomości: 113-metrowe mieszkanie o wartości 600 tys. zł (współwłasność małżeńska, zakupione w 2022 r.). Udział 105/1000 w działce o pow. 0,32 ha, przynależny do mieszkania (w cenie mieszkania, współwłasność małżeńska); bez zmian.

wynagrodzenie w 2023 r.: umowa o pracę w Urzędzie Miejskim - 205,6, tys. zł (o 900 zł więcej ni w 2022 r.), umowa zlecenie - 960 zł (bez zmian).

samochód: toyota avensis (2003 r.) o wartości 16 tys. Zł (małżeńska współwłasność, w oświadczeniu za 2022 r. auta nie było).

kredyty: Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania (wraz z żoną), do spłaty 541 tys. zł; pożyczka bankowa (do spłaty 39,9 tys. zł, razem z żoną wzięta w 2023 r.).

Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydentka Elbląga

Oszczędności: 34,4 tys. zł (o 19,9 tys. zł mniej niż w 2022 r.)

Nieruchomości: dom o powierzchni 180 m kw i wartości 500 tys. zł (wartość bez zmian); działka rekreacyjna o pow. 944 m kw. z domkiem letniskowym o pow. 69 m kw. o łącznej wartości 200 tys. zł (wartość bez zmian);

Wynagrodzenie w 2023: 138,8 tys. zł (dochód z pracy w ratuszu, bez zmian), 3,5 tys. zł (dochód z umów zleceń), 600 zł (dochód z umowy licencyjnej, 1,5 tys. zł mniej niż w 2022 r.), 232 zł (inne źródła). W sumie ok. 2,2 tys. zł więcej niż w 2022 r.

Samochód: suzuki sx4 (2007) o wartości 20 tys. zł (bez zmian).

Kredyty: hipoteczny (do spłaty 224,5 tys. zł)

Artur Zieliński, sekretarz miasta

oszczędności: 50 tys. zł (współwłasność małżeńska, więcej o 25 tys. zł w porównaniu z 2022 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 95,3 m kw. i wartości ok. 450 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian), budynek garażowy wraz z gruntem o pow. 17 m kw. o wartości 8,4 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian).

wynagrodzenie w 2023 r.: 198,1 tys. Zł (umowa o pracę, więcej 8,4 tys. zł niż rok wcześniej)

samochód: citroen c5 (2019), cena zakupu 132 tys. zł (współwłasność małżeńska). Bez zmian.

kredyty: nie ma.

We wtorek zaprezentujemy dane z oświadczeń majątkowych szefów miejskich instytucji.