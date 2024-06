„Codziennie powstają nowe pęknięcia” (Wracamy do tematu)

Mieszkańcy budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 11 szybko nie wrócą do swoich mieszkań. Zarządca budynku został zobowiązany przez nadzór budowlany do sporządzenia ekspertyzy o stanie technicznym tego obiektu. Zobacz zdjęcia pęknięć, dokumentowane przez mieszkańców/

Przypomnijmy, że w czwartkowe popołudnie mieszkańcy budynku wszczęli alarm, gdy wskutek prac na sąsiedniej budowie w ich mieszkaniach i na klatce zaczęły pojawiać się pęknięcia. Na miejsce przyjechały wszystkie służby, lokatorzy zostali ewakuowani, w budynku odcięto gaz. Inspekcja nadzoru budowlanego nakazała wstrzymanie prac, dodatkowe zabezpieczyć ścianę szczytową ponad 120-letniego budynku i wykonać ekspertyzę, która mają dać odpowiedź na pytanie, czy nadaje się on nadal do zamieszkania.

- Zarządca budynku (jest nim Bernard Woźny - red.) jest zobowiązany do sporządzenia protokołu użytkowania, który musi wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Dopiero wówczas, gdy będziemy go mieli, będą podejmowane dalsze decyzje w tej sprawie. Czy budynek będzie nadawał się do zamieszkiwania czy nie – powiedziała nam dzisiaj Wioletta Lewandowska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu. Z naszych informacji wynika, że cała procedura może potrwać nawet tydzień.

Inwestor, który buduje obok nową kamienicę (firma Miernik Development), po wystąpieniu pęknięć zabezpieczył dodatkowo ścianę szczytową budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 11. Część wykopu została zasypana, pojawiły się dodatkowe stemple oraz folia, która ma zabezpieczyć ten teren przed deszczem. Wejście do budynku zostało zamknięte i ogrodzone.

Mieszkańcy przekazali nam zdjęcia, niektóre z nich zrobili w środku kamienicy tuż przed opuszczeniem budynku. Dołączamy je do artykułu. – Obserwujemy postępujące pęknięcia na ścianie szczytowej i nad klatką. Wcześniej ich nie było. Codziennie robimy zdjęcia z zewnątrz, by to dokumentować. Chcę też skierować w tej całej sprawie wniosek do prokuratury – zapowiada właścicielka jednego z mieszkań w tym budynku.