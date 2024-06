Lokatorzy ewakuowani, budowa wstrzymana

Budowa kamienicy na rogu ul. Słonecznej i Kosynierów Gdyńskich została w czwartek wstrzymana, bo w sąsiadującym z wykopem ponad 120-letnim budynku pojawiły się pęknięcia. Służby zaalarmowali lokatorzy, którzy teraz nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Władze miasta szykują dla nich lokale zastępcze. Zobacz zdjęcia.

O rozpoczęciu inwestycji na rogu ul. Słonecznej i Kosynierów Gdyńskich pisaliśmy niewiele ponad tydzień temu. Dzisiaj (20 czerwca) po godz. 16.30 lokatorzy zaalarmowali straż pożarną, że na klatce i w jednym z mieszkań pojawiły się pęknięcia.

- Wróciłam z pracy i zobaczyłam, że na klatce schodowej jest pełno tynku, wszystko popękane. Weszłam do domu, córka mówi „wejdź do łazienki”. A tam od góry do dołu popękane kafelki – opowiada jedna z lokatorek. – Przyjechali strażacy i kazali nam opuścić mieszkania. Powiedzieli, byśmy najlepiej tutaj nie spali.

- Dostaliśmy zgłoszenie, że w budynku mieszkalnym w trakcie prac budowlanych z boku budynku nastąpiło pęknięcie ściany szczytowej i lokatorzy boją się o budynek, czy jest on stabilny, i o swoje bezpieczeństwo. Zabezpieczyliśmy teren, wezwaliśmy zarządcę, nadzór budowlany, którzy przeprowadzili oględziny budynku i mieszkań – relacjonuje st. kpt. Wojciech Kijowski z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Elblągu, który dowodził akcję strażaków.

Po ponad godzinie oględzin nadzór budowlany zdecydował o przerwaniu prac, nakazał inwestorowi sporządzenie ekspertyzy o stanie ponad 120-letniego budynku oraz wykonania dodatkowych zabezpieczeń ściany szczytowej, by nie doszło do katastrofy budowlanej.

– Dmuchamy na zimne. Podjąłem decyzję o opróżnieniu wszystkich lokali. Czekamy na ekspertyzę, która zdecyduje o dalszym trybie postępowania w tej sprawie. Budynek jest stary i zaniedbany, co oczywiście nie oznacza, że prowadzone prace nie miały wpływu na pogorszenie jego stanu – powiedział nam przedstawiciel powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Inwestor w rozmowie z nami przyznał, że podczas prac ziemnych mogło dojść do naruszenia fundamentu po znajdującej się tu przed wojną sąsiedniej kamienicy, co mogło mieć wpływ na powstanie pęknięć w istniejącym do dzisiaj budynku.

– Prowadząc prace ziemne, zabezpieczyliśmy wykop w odpowiedni sposób. Oczywiście jak najszybciej przeprowadzimy dodatkowe prace zabezpieczające – powiedział nam inwestor.

Jak poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga, Zarząd Budynków Komunalnych i Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowuje dla rodzin z budynku tymczasowe mieszkania w budynku przy ul. Związku Jaszczurczego. – Chodzi o trzy rodziny, w sumie osiem osób – powiedziała nam rzeczniczka prezydenta.

Aktualizacja z godz. 19.35. Do naszej redakcji dotarł najnowszy komunikat władz miasta w tej sprawie. - W związku z informacją o groźbie zawalenia ściany budynku kamienicy przy ul. Kosynierów Gdyńskich 11 miejskie służby zarządzania kryzysowego od razu przystąpiły do koordynacji działań i wsparcia ewakuowanych mieszkańców budynku. Zarząd Budynków Komunalnych przygotował mieszkania zastępcze, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji transport w celu przewiezienia ewentualnych potrzebujących mieszkańców do wskazanych lokali. Ostatecznie jednak żadna z ewakuowanych rodzin nie skorzystała z tej formy wsparcia. Schronienie ewakuowanym osobom zapewniły ich rodziny. Działania zabezpieczali funkcjonariusze Straży Miejskiej - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.