Cofka na rzece Elbląg

Rośnie poziom wody w rzece Elbląg, osiągnął już stan ostrzegawczy, czyli 590 cm. Prognozy nie są korzystne - informuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

O godz. 12 poziom wody w rzece Elbląg wynosił 583 cm, 26 minut później było już 590 cm. Dla stanu alarmowego brakuje 20 centymetrów. - Tendencja jest wzrostowa - informuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wodę do rzeki Elbląg z Zalewu Wiślanego wdmuchuje wiatr z kierunku północnego i północno-zachodniego, powodując tak zwaną cofkę. Prognozy pogody na najbliższe godziny nie są korzystne.

- Przewiduje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h z kierunków północnych - informuje białostockie Biuro Prognoz Meteorologicznych należące do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.