Czas na quiz. Co pamiętasz z 2021 roku?

fot. UM

Zanim zaczniemy wchodzić w 2022 r. "na całego", cofnijmy się do roku ubiegłego. Wybraliśmy 12 zagadnień, po jednym z każdego miesiąca, i zapytamy was o nie. A przy okazji życzymy samych trafnych odpowiedzi we wszystkich quizach w tym roku.

Jedno pytanie - jeden miesiąc. Razem dwanaście zagadnień sprawdzających, co pamiętacie z ubiegłego roku. Zapytamy o autobusy, polityków, kulturę, wydarzenia. Czasem wystarczy być spostrzegawczym, czasem... trzeba po prostu pamiętać. Nie będziemy wymyślać przysłów typu "Jaki wynik w pierwszym quizie, takie wyniki przez cały rok". Ale w sumie... życzymy samych maksów. Nie zapomnijcie pochwalić się wśród znajomych na Facebooku. Link do aktualnego quizu jest tutaj.

