Czas na quiz: Co to, gdzie to?

Fot. Anna Dembińska

Kolejny raz w ramach sobotniego quizu sprawdzamy znajomość miasta u naszych Czytelników. Co to za obiekt, gdzie on jest? Przekonaj się, czy znasz odpowiedzi!

Tym razem zapraszamy na spacer po Elblągu, ale nie będziemy pytać o całe ulice, raczej o drobne elementy, które składają się na krajobraz miasta. Zahaczymy o kilka charakterystycznych... i kilka mniej oczywistych punktów. Wprawne oko mieszkańca Elbląga z pewnością rozpozna pokazane na zdjęciach obiekty. Nie powinno więc być trudno, ale... czasem diabeł tkwi w szczegółach. Powodzenia! Jak zawsze życzymy dobrej zabawy i zachęcamy do podzielenia się wynikiem w komentarzach i na Facebooku. Miłego fotograficznego spaceru... Przejdź do rozwiązania quizu.

red.