Czas na quiz! Co Ty wiesz o elbląskiej scenie teatralnej?

fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Zanim zaczęliśmy chodzić do "Sewruka", to do teatru chodziliśmy.... Właśnie o to pytamy w dzisiejszym quizie. Do zabawy zapraszamy wszystkich tych, którzy choć przez moment marzyli, żeby stanąć na środku sceny w blasku reflektorów.

Był taki czas, kiedy Elbląg i Olsztyn dzieliły się teatrem im. Stefana Jaracza. I o ten okres w historii elbląskiej sceny teatralnej pytamy głównie. Ale nie zabraknie też podchwytliwych czasami pytań o to, co było zanim olsztyńscy aktorzy przyjechali do naszego miasta. Pytamy o ludzi, którzy wpisali się w historię elbląskiej sceny, ważne dla sztuki teatralnej daty oraz to co jest solą teatru - czyli przedstawienia. Nie zapomnij pochwalić się wynikiem na Facebooku. Aktualny quiz znajdziesz tutaj.

