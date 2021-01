Czas na quiz. Co Ty wiesz o patronach elbląskich szkół?

(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Dzieci z klas I-III wróciły do nauki w szkołach. To dobry pretekst, by sprawdzić Waszą wiedzę na temat patronat elbląskich szkół podstawowych. Gotowi? Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

Patronem której szkoły podstawowej jest Janusz Rakoczy?Kim był Franciszek II Rakoczy, patron SP nr 18 z ul. Węgrowskiej? Od kiedy patronem SP nr 1 z ul. Donimirskich jest Adam Mickiewicz? To tylko niektóre z pytań, które dla Was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że nie okażą się trudne. Życzymy powodzenia! Nie zapomnijcie pochwalić się swoim wynikiem wśród znajomych na Facebooku. Aktualny quiz znajdziecie tutaj

red.