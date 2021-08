Czas na quiz, czyli lato w mieście

Wakacje powoli się kończą, a na ich koniec proponujemy quiz dotyczący lata w mieście. Jak dobrze orientujesz się w wydarzeniach i aktywnościach, które charakteryzują wakacyjny Elbląg?

Gdzie w Elblągu odbywają się "śniadania na trawie"? To jedno z prostszych pytań. Co kryje się pod skrótem FIND? To może być już nieco trudniejsze. Uczestnicy letnich miejskich wydarzeń na pewno jednak sobie poradzą. O wszystkim, o co pytamy, informowaliśmy oczywiście na łamach portElu...

Jak zawsze zachęcamy do podzielenia się wynikami w komentarzach i na Facebooku. Powodzenia i dobrej zabawy!

Przejdź do rozwiązania quizu.