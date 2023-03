Czas na quiz nr 300! O kobietach w Elblągu

Przed Czytelnikami portElu 300. quiz wiedzy o Elblągu! Z tej okazji, połączonej ze zbliżającym się Dniem Kobiet, postanowiliśmy najnowszą zabawę poświęcić znanym - dawniej i współcześnie - elblążankom lub paniom z naszym miastem związanym. Czeka na Was 15 pytań, powodzenia!

W naszym najnowszym quizie pytamy m.in. o posłanki, autorki książek, sportowczynie, samorządowczynie czy też piosenkarki. Mamy nadzieję, że pytania nie okażą się trudne. Jak co tydzień zachęcamy do chwalenia się swoimi wynikiem wśród znajomych na Facebooku.

To już 300. quiz, ale oczywiście na tym nie poprzestajemy. Zapraszamy do rozwiązywania co tydzień nowego zestawu pytań.

Aktualny quiz znajdziecie tutaj