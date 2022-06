Czas na quiz. Okoliczne ciekawostki

Zapraszamy do Braniewa, Fromborka, Malborka i do kilku jeszcze miejscowości w okolicy Elbląga. Niektóre są całkiem blisko, niektóre trochę dalej. Znaleźliśmy kilka ciekawostek i o nie pytamy.

Właśnie zaczęły się wakacje. I jest to doskonały pretekst, żeby odwiedzić okoliczne miejscowości. Wystarczy rozejrzeć się wokół i... ciekawe miejsca same rzucają się w oczy. Zapraszamy więc do Gronowa Elbląskiego, Fromborka, Tolkmicka. A przy okazji do zabawy.

