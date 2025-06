Czas na quiz pełen rozmaitości

fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Trochę pytań o to co się dzieje w Elblągu. Trochę pytań sprawdzających Waszą spostrzegawczość. I ociupinka sportu. Tak wygląda przepis na quiz w tym tygodniu. Zapraszamy do zabawy.

Dlaczego warto czytać portEl.pl? Z wielu powodów, a jednym z nich jest fakt, że można znaleźć odpowiedzi na pytania w naszych quizach. Tym razem pytamy o to, co ostatnio wydarzyło się w naszym mieście i jego okolicach, trzeba się też będzie wykazać spostrzegawczością. Kilka pytań dotyczy też wydarzeń sportowych. Aktualny quiz znajduje się tutaj. Nie zapomnijcie pochwalić się wynikami w komentarzach i na Facebooku.

red.