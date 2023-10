Czas na quiz. Rozgrzewka przed Wielkim Testem

11 października zapraszamy wszystkich Czytelników na V Wielki Test Wiedzy o Elblągu. Dziś rozgrzewka - 30 pytań z bardzo różnych dziedzin. Sprawdźcie Wasz poziom wiedzy przed Wielkim Testem i do zobaczenia w najbliższą środę w kinie Światowid!

30 pytań na rozgrzewkę. Niemal wszystko co dotyczy Elbląga: sport, kultura, sprawy bieżące i trochę historii. Czyli to wszystko, czego możecie spodziewać się na Wielkim Teście 11 października. Sprawdźcie, co już wiecie, a w jakich dziedzinach musicie jeszcze uzupełnić swoją wiedzę.

Quiz znajdziecie tutaj.

Powodzenia i nie zapomnijcie pochwalić się wynikiem na Facebooku.