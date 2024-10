Czas na quiz. Rozgrzewka przed Wielkim Testem

W środę, 23 października, w Centrum Sptkań Europejskich Światowid odbędzie się VI Wielki Test Wiedzy o Elblągu, organizowany przez portEl. Zanim uczestnikom udzielą się emocje związane z tą rywalizacją, zapraszamy na rozgrzewkowy quiz. Przed Wami 20 pytań dotyczących historii Elbląga. Powodzenia!

Oczywiście pytań z dzisiejszego quizu nie będzie podczas VI Wielkiego Testu, ale warto poćwiczyć przed środowym wyzwaniem. Pytamy o historię miasta, ciekawostki związane z jego zabytkami czy wydarzenia, które miały wpływ na jego losy. Mamy nadzieję, że quiz nie okaże się trudny. Życzymy powodzenia i zapraszamy do zabawy. A także do zapisywania się do udziału w VI Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu, który odbędzie się 23 października w CSE Światowid. Do wygrania atrakcyjne nagrody, w tym 3 tysiące złotych dla mistrza wiedzy o naszym mieście!

Aktualny quiz znajdziecie tutaj