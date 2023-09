Czas na quiz. Różności

zdjęcie z konkursu fotoreportEl, autor Salem

Tym razem rzucamy was na karuzelę. Możecie spodziewać się niespodziewanego: pytań dotyczących Elbląga i jego najbliższych okolic. Tego co się w mieście dzieje, pytań z zakresu topografii, historii, sportu. Zapraszamy do zabawy.