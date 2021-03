Czas na quiz. Sprawdź, co przygotowali uczniowie

Najnowszy quiz przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14, a pretekstem była obchodzona niedawno 500. rocznica obrony Elbląga przez Krzyżakami. Pytania nie dotyczą tylko tamtej epoki,w większości nawiązują do historii miasta na przestrzeni wieków. Sprawdź, czy uczniowie czymś Cię zaskoczą!

Kto jest uważany za ojca elbląskiej motoryzacji? Która budowla w Elblągu jest najwyższa? Co przed wojną mieściło się w budynku Muzeum? To tylko niektóre z pytań, które przygotowali dla Was uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu. Mamy nadzieję, że nie okażą się trudne.

