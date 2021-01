Czas na quiz. "To i owo o mieście"

(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Nowy rok zaczynamy quizem z wiedzy ogólnej o Elblągu. Z jednej strony sięgniemy do przeszłości, z drugiej przyjrzymy się temu, co dzieje się w mieście teraz. Zachęcamy do pochwalenia się wynikiem na koniec!

W dzisiejszym quzie przyda się znajomość związanych z Elblągiem ulic, dat i wydarzeń, zarówno dawnych, jak i ostatnich. Ile miejsc będzie w odnawianym amfiteatrze w parku Dolinka? Kiedy zburzono elbląski zamek krzyżacki? Gdzie mieści się Nadleśnictwo Elbląg? To tylko niektóre pytania. Dobrej zabawy! Aktualny quiz można znaleźć pod tym linkiem.

red.