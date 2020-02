Czas na quiz. W roli głównej literka E

W naszym quizie przyszła kolej na literę E jak Elbląg. Pytamy, jak co tydzień, o różne dziedziny: od sportu poprzez znane i mniej znane postaci związane z Elblągiem do historii. I jeszcze o kilka innych spraw. Sprawdźcie jakie ciekawostki i tajemnice skrywa litera E.

Kto dowodził flotą krzyżacką podczas bitwy na Zatoce Świeżej? Co znajduje się na ul. Elektrycznej? Oprócz tego pytamy m. in. piłkarza Olimpii, Mlexer, elbląskie piwo i kilka innych rzeczy. Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w naszym najnowszym quizie. Znajdziecie go TUTAJ. Zapraszamy do zabawy!

Swoim wynikiem pochwalcie się na Facebooku.