Czas na quiz. W wojskowym klimacie

15 sierpnia obchodzimy święto Wojska Polskiego. Z tej okazji nasz najnowszy quiz jest związany wlaśnie z żołnierzami. Sprawdzimy między innymi, jak dobrze znasz jednostki wojskowe, stacjonujące w naszym regionie.

Jakie jednostki wojskowe stacjonują w Elblągu, która nieistniejąca już jednostka ma swoją ulicę, do jakiego kraju na misję jeżdźą regularnie żołnierze z Braniewa? To tylko niektóre z pytań, które zadajemy w naszym najnowszym quizie. Mamy nadzieję, że pytania nie okażą się trudne. Życzymy udanej zabawy i zachęcamy do pochwalenia się swoim wynikiem wśród znajomych na Facebooku.

Aktualny quiz znajdziecie tutaj.