Czas na quiz. Wycieczka do średniowiecza

Średniowiecze to nie były mroczne wieki, za jakie jeszcze niektórzy je uważają. Zapraszamy naszych czytelników w podróż wehikułem czasu, podczas których zapytamy o rzeczy mniej lub bardziej kojarzące się z tą epoką.

Średniowiecze to bardzo ciekawy okres w historii. To nie tylko bitwy i zmagania rycerzy, ale też okres rozkwitu kultury materialnej i niematerialnej. I o to właśnie pytamy: o ptaki, instrumenty muzyczne, elbląski zamek oraz Nowe Miasto Elbląg i nie tylko. Zapraszamy do zabawy.

