 Czas na quiz z nagrodami: o wodzie, EPWiK i kranówce

Z okazji Światowego Dnia Wody, który obchodziliśmy 22 marca, razem z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji przygotowaliśmy specjalne wydanie quizu, w którym można wygrać nagrody rzeczowe o wartości od 100 do 400 zł. Quiz będzie dostępny od soboty od godz. 9, wyniki konkursu ogłosimy w poniedziałek w południe. Powodzenia!

Jak wziąć udział w rywalizacji o nagrody? Należy w czasie między godz. 9 w sobotę (23 marca) a godz. 23 w niedzielę (24 marca) spełnić kilka warunków.

1. Po pierwsze rozwiązać quiz składający się 15 pytań, który pojawi się na stronie portEl.pl w sobotę, 23 marca o godz. 9.

2. Po drugie udostępnić swój wynik z quizu na Facebooku, oznaczając @portEl.pl

3. I po trzecie - wysłać maila na adres konkurs@portEl.pl z ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz odpowiedzią na pytanie otwarte:

Jak zachęciłbyś turystów do odwiedzenia Elbląga i okolic?

Wraz z odpowiedzią należy również przesłać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu.

Link do quizu znajdziesz tutaj. Pytania będą widoczne w sobotę, 23 marca, od godz. 9

Trzy osoby, które zdobędą co najmniej 12 na 15 możliwych punktów, udostępnią swój wynik na Facebooku i najciekawiej odpowiedzą na zadanie przez nas pytanie, otrzymają nagrody, przyznane przez naszą komisję konkursową. A jest o co walczyć, bo nagrodami są vouchery o wartości 400, 200 i 100 zł do Centrum Handlowego Ogrody.

Wyniki naszego konkursu ogłosimy w poniedziałek, 25 marca, o godz. 12 oczywiście na portElu. Więcej szczegółów na temat konkursu dowiecie się z jego regulaminu, który zamieszczamy tutaj. Powodzenia!

--- promocja ---