Czas rozświetlić miejską choinkę

Na elbląskiej starówce choinka tradycyjnie rozbłyśnie 6 grudnia. - W tym roku jej odpalenie nie będzie miało, tak jak w latach ubiegłych, uroczystego charakteru z udziałem mieszkańców - informuje Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.

- Niestety z przyczyn pandemii nie będzie Świątecznych Spotkań Elblążan, czy takiej, jak co roku 6 grudnia, uroczystej oprawy rozpoczęcia wspólnego okresu przygotowania do świąt. Chcielibyśmy jednak stworzyć namiastkę tego świątecznego klimatu - zapowiada Joanna Urbaniak.

Obecnie trwa montaż ozdób, które rozświetlą miasto w okresie świątecznym. Tradycyjnie świąteczną oprawę zyskają najważniejsze ulice w mieście. Tak jak przed rokiem uruchomiona zostanie świetlna, świąteczna iluminacja Bramy Targowej. Przed Ratuszem Staromiejskim stoi już także świetlna ramka z Piekarczykiem, w której można sobie robić pamiątkowe zdjęcia. Ustawiono już choinki przy katedrze św. Mikołaja oraz na Placu Jagiellończyka. W tym roku choinka stanie także na Placu Dworcowym.

- Choinka przy katedrze ma 10 metrów wysokości, przyozdobiona jest gwiazdą o średnicy 100 cm i trzydziestoma ażurowymi złotymi bombkami z efektem migania. Jest też sześćset bombek złotych i czerwonych oraz i 10520 punktów świetlnych LED. Świetlnymi dekoracjami ozdobione zostaną ulice: Stary Rynek, Świętego Ducha, Wigilijna, Hetmańska, 1 Maja, Łączności i al. Odrodzenia. Podobnie jak w ubiegłych latach oświetlenie pojawi się również na trakcji tramwajowej: od ulicy Obrońców Pokoju, wzdłuż ulicy Płk. Dąbka, do ul. 12 Lutego - tworząc wspólnie jeden oświetlony trakt wzdłuż miasta - informuje rzeczniczka.

- Z uwagi na to, że jest to dzień św. Mikołaja, patrona naszego miasta, dla najmłodszych dzieci została przygotowana niespodzianka. Specjalnie dla milusińskich 6 grudnia, Teatr Qfer zaprezentuje spektakl pod tytułem „Z wizytą u św. Mikołaja”. Będzie mnóstwo zabawy, śmiechu, piosenek a przede wszystkim możliwość zobaczenia, jak św. Mikołaj przygotowuje się do tego jedynego dnia w roku. I to wszystko bez wychodzenia z domu, ponieważ spektakl odbędzie się online - zapowiada rzeczniczka.

Link do przedstawienia zostanie opublikowany na profilu na Facebooku Miasto Elbląg, na stronie www.elblag.eu i na Instagramie Miasto Elbląg (link w bio). Początek przedstawienia o godz. 15. Link będzie aktywny do godz. 18.