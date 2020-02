"Ujęła w dłonie jego twarz, spojrzała głęboko w oczy i szepnęła: Pragnę Ciebie, Ciebie i tylko Ciebie. Jej wilgotne usta płonęły namiętnym pożądaniem, by on …"

… mógł odpłynąć z romantycznej opowieści o wielkiej miłości, w realny świat, który nas otacza. A w nim już za kilka dni festiwal okazywania sympatii, pozytywnych uczuć i miłości. Być może dzień Świętego Walentego będzie dla wielu z Was kontynuacją tego romantycznego wstępu? A może będzie chodziło o jakieś inne dowody pamięci, sympatii lub miłości? Poszukując odpowiedzi, przeprowadziliśmy małą ankietę wśród klientek naszej firmy BARWY. Wzięło w niej udział dwadzieścia pań w różnym wieku. Celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie : Czego pragną kobiety w dniu Świętego Walentego, jakie są ich oczekiwania, jakie marzenia, jak sobie ten dzień wyobrażają? Pierwsze pytanie jakie zadaliśmy to:

Jaki drobiazg chciałaby Pani otrzymać na Walentynki?

Większość w naszej firmie zakładała, że zapewne bransoletkę, kolczyki lub mały diamencik, ale okazało się, że nasza męska część jest w błędzie. Na 20 pań aż 18 powiedziało, że nie oczekują niczego drogiego. Ważne jest dla nich symboliczne okazanie pamięci. Jeśli już miały wskazać jakąś rzecz, to były to najczęściej kwiaty i czekoladki z wyższej półki cenowej.

Podsunęliśmy pomysł breloczka z nadrukowaną fotografią i tekstem. Tylko dwie panie wyraziły zainteresowanie takim podarunkiem. Pozostałe wskazywały, że jest to świetny upominek, ale dla panów. Brelok do kluczyków z fotografią i imieniem ich kobiety codziennie w męskiej dłoni uznały za dobry pomysł. Ta odpowiedź odkryła prawdziwą naturę płci pięknej – najpierw myślą co nam, mężczyznom sprawi przyjemność. Nasz zespół firmy BARWY ucieszył fakt, że mamy pomysł na prezent, który możemy zaoferować na Walentynki naszym klientom. Tylko, że przeznaczony dla mężczyzn, a co z paniami?

Chcąc drążyć temat, kolejne pytanie postawiliśmy dość przewrotnie:

Do kogo lub czego lubią się panie przytulać?

Wszystkie stwierdziły, że do najbliższych. Okazywanie uczuć- wyjaśniały – jest dla kobiet bardzo ważnym elementem wspólnego życia. Zaznaczyły, że wtedy uspokajają się, wyciszają, zapominają o trudach dnia codziennego. Wtulając się w bliską osobę odnajdują poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie.

Rozmówczynie wskazały też przedmioty, w które lubią się wtulać. Kilka z nich powiedziało, że przyjemne jest tulenie pachnącego, miękkiego sweterka lub chustki. Lubią delikatne muskanie po policzku, które przypomina dzieciństwo oraz ulubione pluszaki. Gdy powiedzieliśmy, że takie pluszaki mamy w ofercie firmy BARWY, a nawet więcej, bo mamy możliwość spersonalizowania fotografią lub tekstem klienta. Panie wykazały bardzo duże zainteresowanie. W tym upominku bardzo przekonywający jest fakt, że pluszak utrzymuje długi czas zapach perfum. Dlatego daje nie tylko doznania dotykowe i wzrokowe, ale także zapachowe. Aż 15 pań powiedziało, że taki upominek byłby dla nich strzałem w dziesiątkę. Podążając dalej tropem fotografii, przytulania i personalizacji zapytaliśmy:

Czy poduszka z nadrukiem jest dobrym upominkiem dla kobiety na Walentynki?

Mogłoby się wydawać, że odpowiedzi będą ponownie twierdzące, ale niestety, tym razem panie nie mówiły jednym głosem. Połowa pań owszem przyznała, że to świetny prezent, ale za to pozostałe skwitowały grymasem niezadowolenia. Okazało się, że poduszka z indywidualnym nadrukiem przypadła do gustu nastolatkom oraz seniorkom! Dlaczego tak jest? Okazuje się, że młodzież zwraca uwagę na połączenie przystępnej ceny z wielkością prezentu i jego użytecznością. Poduszeczka staje się codzienną przypominajką miłych walentynkowych chwil. A seniorki? Tutaj zaskoczenie. Seniorki wcale nie myślały o swoich drugich połówkach, ale o wnuczętach. Dla nich liczy się pamięć, fotografia, miłe słowo, wspomnienie zapakowane w praktyczną codzienność. Wiek ma swoje prawa i swoją mądrość. Obyśmy mogli z niej jak najdłużej korzystać.

Na zakończenie każdą z pań zapytaliśmy:

Jak chciałaby spędzić Dzień Świętego Walentego?

Większość, bo aż 80% uznała, że wspólne wyjście z partnerem na spacer, do restauracji, koncert lub do kina jest tym, czego pragną. Podkreślały, że największą wartością jest dla nich wspólne spędzanie czasu, rozmowa, śmiech. Kilka pań powiedziało, że bardzo cenią sobie masaż pleców i stóp, ale tego tematu już nie drążyliśmy.

A więc czego pragną kobiety? Mam wrażenie, że uchyliliśmy tylko rąbka tajemnicy i jest jeszcze bardzo wiele do odkrycia. Może warto tak jak my porozmawiać, zapytać, podrążyć temat. My już wiemy, że chcą bliskości, poczucia bezpieczeństwa, pamięci, uśmiechu, wspólnego spędzania czasu. Wydaje się, że upominki, prezenty to tylko drobiazgi, które mają symbolizować razem spędzone chwile, ale być może są tak zwaną "wisienką na torcie".

