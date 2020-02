Czołowe zderzenie mercedesa z ciężarówką

Dziś (7 lutego) na drodze krajowej nr 22 za Starym Polem o godz. 6.40 doszło do czołowego zderzenia mercedesa z pojazdem ciężarowym renault. 77-letni mężczyzna kierujący mercedesem został przetransportowany przez śmigłowiec LPR do szpitala. Droga nr 22 jest zablokowana w obu kierunkach, utrudnienia mogą potrwać do godz. 11. Zobacz zdjęcia.

-Kierujący samochodem marki Mercedes, 77-letni mężczyzna, nie zachował ostrożności przy wyprzedzaniu i zderzy się czołowo z pojazdem ciężarowym marki renault, którym kierował 60-letni mężczyzna. Oba pojazdy w wyniku zderzenia wypadły z drogi i zatrzymały się w rowie. Sprawca - kierowca mercedesa - z uwagi na obrażenia został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratowniczym do szpitala. Został przebadany stan trzeźwości kierowcy ciężarówki, był trzeźwy. Natomiast kierowca mercedesa, z uwagi na jego stan, nie został przebadany, dalsze czynności będą wykonywane w późniejszym czasie – mówi asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Malborku

Droga w obu kierunkach jest zablokowana, na miejscu trwają czynności wyjaśniające. Utrudnienia mogą trwać do godz .11.

