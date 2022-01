Czołowe zderzenie pod Dąbrową

Fot. Michał Skroboszewski

Dziś (7 stycznia) około godz. 19 na drodze nr 504 pod Dąbrową doszło do czołowego zderzenia peugeota z oplem. Kierująca oplem została zabrana do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana w obu kierunkach, utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godz. 21. Zobacz zdjęcia.

Jak dowiedzieliśmy się od pracujących na miejscu zdarzenia policjantów, mężczyzna kierujący peugeotem, gwałtownie wymijając pachołek stojący na środku jezdni, zjechał na pobocze, przez co stracił panowanie nad pojazdem. Następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z oplem. Na miejsce wezwano policję, pogotowie oraz straż pożarną. Kobieta kierująca oplem została zabrana karetką pogotowia do szpitala. Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające dokładne okoliczności tego zdarzenia. Na czas prac służb ratowniczych na drodze nr 504 między schroniskiem dla zwierząt a Dąbrową wstrzymano ruch. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godz. 21.

ms