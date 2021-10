Czy będą pieniądze na remont tych ulic?

Ulica Nowogródzka, jest nią jedynie z nazwy, faktycznie to "dojazd z betonowych płyt". Kiedy znajdą się w miejskim budżecie pieniądze na jej budowę, a także na remont zapadniętej nawierzchni sąsiedniej ulicy, czyli Tarnopolskiej - pyta o to prezydenta Elbląga radny Cezary Balbuza. Zdjęcia.

Czy w miejskim budżecie znajdą się pieniądze na budowę nawierzchni ulicy Nowogródzkiej? W imieniu mieszkańców ulicy interpeluje w tej sprawie u prezydenta Elbląga radny Cezary Balbuza.

- To jedna z nowszych ulic Elbląga. Jest widoczna na mapach, ale w ujęciu technicznym to tylko kilkusetmetrowy dojazd na budowę ułożony z betonowych płyt, oczywiście bez chodnika. Budowy dobiegły końca i obecnie przy tej ulicy są trzy małe osiedla budynków wielorodzinnych, liczące łącznie 13 budynków mieszkalnych. Są też trzy osiedla domków w zabudowie bliźniaczej oraz osiedle domków jednorodzinnych, łącznie jest to co najmniej kilkadziesiąt adresów - czytamy w interpelacji radnego.

Radny Balbuza podkreśla również, że przy ul. Nowogródzkiej znajduje się przedszkole.- Do niego są przywożone dzieci z innych rejonów miasta. Nietrudno sobie wyobrazić jaki ruch generuje kilkaset samochodów zlokalizowanych w rejonie ulicy Nowogródzkiej, szczególnie w godzinach porannych. Dodatkowym zagrożeniem na wąskiej drodze jest ruch pieszych, prowadzących dzieci do przedszkola. Nadmienię, że w ostatnich tygodniach po obfitych opadach deszczu zapadła się nawierzchnia sąsiadującej z ulicą Nowogródzką ulicy Tarnopolskiej, uniemożliwiając przejazd – pisze radny do prezydenta Elbląga.

Ulica Nowogródzka w Elblągu

Budowa nawierzchni ulicy Nowogródzkiej będzie "uzależniona od możliwości zabezpieczenia środków finansowych Gminy Miasta Elbląg oraz możliwości w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego zadania" - zaznacza w odpowiedzi prezydent Witold Wróblewski.

- Na etapie prac nad projektem budżetu roku 2022, w ramach zadań inwestycyjnych zostanie rozpatrzone ujęcie budowy docelowej drogi ul. Nowogródzkiej. W pierwszej kolejności rozpatrzone zostanie zabezpieczenie w roku 2022 środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej - wyjaśnia prezydent Elbląga.

Z odpowiedzi prezydenta dowiadujemy się również, że zapadnięta nawierzchnia ul. Tarnopolskiej była w ostatnim czasie naprawiana dwukrotnie w ramach prac interwencyjnych ze środków bieżącego utrzymania dróg.

- Przyczyną jej ciągłego uszkadzania są wody opadowe, które z uwagi na brak części kanalizacji deszczowej po gwałtownych opadach niszczą i podmywają konstrukcję drogi bezpośrednio pod płytami. Skuteczne przeciwdziałanie podmywaniu nawierzchni drogi wymaga wykonania prac inwestycyjnych, polegających na budowie docelowej konstrukcji drogi wraz z kanalizacją deszczową - czytamy w odpowiedzi prezydenta Witolda Wróblewskiego

Te inwestycje również, jak zaznacza w piśmie prezydent Elbląg, będą zależały od możliwości finansowych miasta.

- W pierwszej kolejności rozważona do realizacji zostanie ulica Nowogródzka, w której wykonano już kanalizację deszczową. Obecnie nie ma możliwości zabezpieczenia środków z bieżącego utrzymania dróg na wykonanie kolejnej, interwencyjnej naprawy nawierzchni ulicy. Wyłączony z ruchu odcinek ulicy Tarnopolskiej jest odpowiednio oznakowany, a posesje tej ulicy mają zapewnione skomunikowanie od ul. Fromborskiej poprzez ulice Druskiennicką i Okrężną – odpowiada radnemu prezydent Wróblewski.