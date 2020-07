Czyste i Bezpieczne wakacje w Braniewie

Strażacy z Braniewa zapraszają do udziału w akcji "Czyste i Bezpieczne Wakacje". Będzie można pomóc oczyścić rzekę Pasłękę i wziąć udział w spotkaniu na temat bezpiecznego spędzania czasu nad wodą.

Serdecznie zapraszamy w sobotę (1 sierpnia) do udziału w akcji „Czyste i Bezpieczne Wakacje”. Akcja prewencyjna związana z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, pokazem ratownictwa wodnego oraz medycznego dedykowanym dla mieszkańców miasta oraz wszystkich, którzy chcą poznać metody udzielania pomocy dla osób poszkodowanych. Spotkanie prewencyjne odbędzie się w pobliżu rzeki Pasłęki przy ulicy Portowej w Braniewie od godz.12:30. To również możliwość zapoznania się ze sprzętem ratowniczym służb mundurowych.

Wcześniej bo od godziny 9 zapraszamy wszystkie osoby, które chcą się włączyć czynnie do udziału w sprzątanie brzegu i koryta rzeki Pasłęki. Woda nie oczyści się bez naszej pomocy. To niewielki wkład w poprawę wizerunku i stanu czystości naszej rzeki. Wystarczy zabrać rękawiczki i czynnie włączyć się w działania poprawiające czystość. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w akcji. Zbiórka w pobliżu kładki ul. Portowa w Braniewie.