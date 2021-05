Czytelnik: Co z oświetleniem na mostach?

- Bardzo miło, że pojawił się na starówce świecący napis Elbląg promujący miasto, ale szkoda, że zapomina się oświetleniu pobliskich mostów – twierdzi nasz Czytelnik. Elblążanin jest zdania, że doświetlone – jak wcześniej - mosty wyglądać będą przecież dużo piękniej. Zobacz zdjęcia.

Wizyta na bulwarze Zygmunta Augusta w ciepły, wiosenny wieczór, gdy już zajdzie słońce, to z pewnością przyjemne doświadczenie. Nasz Czytelnik zwraca jednak uwagę, że warto byłoby, aby władze miasta zadbały o to, by mosty nad rzeką Elbląg na nowo zaświeciły pełnym blaskiem, uatrakcyjniając spacery po starówce mieszkańcom i turystom.

W sprawie mostów Wysokiego i Niskiego, a konkretnie ich niekompletnego doświetlenia, zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Elblągu.

- Temat został przekazany firmie obsługującej mosty – poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. - W tej chwili prowadzone są prace związane z usunięciem usterki, światła są sukcesywnie naprawiane i włączane.