Czytelnik: Czemu "ogórki" nie kursują na Saperów?

Fot. TB

- Tramwaje „ogórki” (Pesy - red.) nie kursują na pętlę na Saperów – napisał do nas nasz Czytelnik. - Podobno uszkodzeniu uległ jakiś element torowiska – dzieli się informacją, którą miał uzyskać od jednego z motorniczych. Co na to Tramwaje Elbląskie?

- Uszkodzenie torowiska ma być powodem, dla którego tramwaje niskopodłogowe nie jeżdżą po tej trasie – informuje nasz Czytelnik. Taka sytuacja ma się utrzymywać już od kilku tygodni. Tramwaje Elbląskie poinformowały nas, że tramwaje niskopodłogowe Pesa obsługują pętlę na Saperów na linii nr 3, jednak w zmniejszonej liczbie. - Jest to spowodowane uwarunkowaniami technicznymi tych wagonów, jak również wycofaniem jednego tramwaju Pesy do naprawy po kolizji drogowej. Równocześnie wyjaśniam, że oprócz wagonów niskopodłogowych Pesa eksploatujemy wagony Moderus Beta z niską podłogą i rampą wjazdową dla wózków przy drugich drzwiach tramwaju, które również wysyłane są do obsługi linii nr 3 – brzmi odpowiedź spółki.

TB