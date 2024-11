Czytelnik: Dlaczego wycinają kadyński las?

- Za klasztorem w Kadynach, przy szlaku pieszym trwa wycinka lasu. To jedno z ulubionych miejsc spacerowych wielu mieszkańców. Te tereny pełnią funkcję rekreacyjną, społeczną. Czy na prawdę nie można tego pięknego lasu oszczędzić?- pyta nasz Czytelnik. O wyjaśnienia poprosiliśmy Nadleśnictwo Elbląg. Zobacz film i zdjęcia.

W Kadynach we wskazanym przez Czytelnika miejscu (przy szlaku pieszym i MTB) rosną między innymi modrzewie i buki. – Te tereny są idealne do wypoczynku, rekreacji, turystyki pieszej i rowerowej (biegnie tutaj szlak). Znane są z tej funkcji wielu pokoleniom mieszkańców. Czy na prawdę nie można oszczędzić przed wycinką rosnących tutaj drzew? Jaki, inny plan wobec tego obszaru mają w takim razie elbląscy leśnicy? – pyta nasz Czytelnik i prosi o interwencję w tej sprawie.

Jak wyjaśnia Jan Piotrowski, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Elblągu, na tym obszarze oprócz pozyskiwania drewna trwa od 20 lat przebudowa składu gatunkowego lasu. Z jakiego powodu i na czym ona polega?

- Realizowane przez nadleśnictwo prace oprócz pozyskania drewna (pozyskiwane są modrzewie, daglezje i buki - 200m3), mają na celu przebudowanie składu gatunkowego lasu do takiego, który będzie odpowiadał panującym w tym miejscu warunkom. Przed laty rósł tu las daglezjowo-modrzewiowy z domieszką buka i brzozy. Aby osiągnąć las o składzie zbliżonym do naturalnego, zaplanowano tu las bukowo-dębowy z domieszką lipy - wyjaśnia Jan Piotrowski.

Prace leśne prowadzone są też przy drodze 503, fot. Czytelnik

Las, jak tłumaczy rzecznik, przekształcany jest tutaj stopniowo, a proces ten trwa 20 lat. W jaki sposób się to odbywa?

- Przez powolne rozrzedzanie lasu i dopuszczanie światła warunkującego obsiewanie się i kiełkowanie młodych drzew, a także dosadzenie drzew odpowiednich gatunków, które naturalnie się nie obsiały. W Nadleśnictwie Elbląg średnio pozyskuje się ok. 87 tys. m3 rocznie - wyjaśnia Jan Piotrowski.

Prace leśne w Kadynach prowadzone są również przy drodze nr 503.

- Jest to inny rodzaj prac leśnych, a ich celem jest przerzedzanie lasu naśladujące naturalny proces, tak zwanego wydzielania się drzew- naturalny proces obumierania drzew biologicznie najsłabszych w drzewostanie na skutek przegranej konkurencji o dostęp do światła, wody i składników pokarmowych w glebie, prowadzi do zmniejszenia się liczby drzew w drzewostanie (wydzielanie się drzew). Pracą leśników jest wyprzedzenie tego procesu, polegające na przerzedzaniu lasu. W ten sposób tworzymy lepsze warunki do dalszego wzrostu drzew pozostających w lesie, jednocześnie pozyskując drewno – tłumaczy Jan Piotrowski.