Czytelnik: Tu jest zakaz, ale palacze pozostają niewzruszeni

- Z przykrością i do bólu dosadnie stwierdzam, że Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu za nic ma ustawę antynikotynową i wszelkie konsekwencje zdrowotne z tym związane. Przed głównym wejściem do szpitala (choć pewnie nie tylko) powszechni są niczym niewzruszeni palacze, dla których zresztą ustawiono w tym miejscu kosze z popielniczkami – pisze nasz Czytelnik i prosi o interwencję w tej sprawie. O wyjaśnienia poprosiliśmy dyrekcję szpitala.

- Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – czytamy w Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zdaniem naszego Czytelnika Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu nie respektuje tej ustawy.

fot. arch. WSzZ w Elblągu

- Z przykrością i do bólu dosadnie stwierdzam, że WSZ w Elblągu za nic ma wyżej wymienioną ustawę i wszelkie konsekwencje zdrowotne z tym związane. Przed głównym wejściem do szpitala (choć pewnie nie tylko) powszechni są niczym niewzruszeni palacze, dla których zresztą ustawiono w tym miejscu kosze z popielniczkami. Dym papierosowy obecny jest nie tylko przed głównym wejściem "na świeżym powietrzu", lecz również hol szpitala przesiąknięty jest jego zapachem. W oczywisty sposób dym papierosowy dostaje się również przez otwarte okna do pomieszczeń szpitala. Ustawa i zdrowie pacjentów naruszane są, o zgrozo, także przez samych pracowników WSZ – pisze Czytelnik w mailu do naszej redakcji.

O wyjaśnienia tej sytuacji poprosiliśmy dyrekcję szpitala. W odpowiedzi na nasze pytania biuro prasowe WSzZ w Elblągu podkreśla, że na jego terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Do odpowiedzi załącza również zdjęcia tablicy informującej o tym zakazie, która znajduje się w holu głównym szpitala.

- Na terenie szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy, na terenie placówki umieszczone są odpowiednie informacje o obowiązującym zakazie, zgodne z wymaganiami tej ustawy. Dodatkowo, na tablicach informacyjnych w oddziałach umieszczona jest prośba skierowana do pacjentów przypominająca o całkowitym zakazie palenia na terenie szpitala – informuje WSzZ w Elblągu.