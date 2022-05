Dachowanie na drodze nr 22

fot. Mikołaj Sobczak

We wtorek ok. godz. 11 na drodze nr 22, za Nowym Dworem Elbląskim, doszło do wypadku. Kobieta kierująca fiatem punto prawdopodobnie straciła panowanie nad pojazdem i dachowała w przydrożnym rowie.

Z informacji, które otrzymaliśmy od Jakuba Sawickiego z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu wynika, że auto bez pasażerów prowadziła 63-letnia kobieta. Najprawdopodobniej zasłabła podczas jazdy, zjechała na pobocze i dachowała. Prowadząca pojazd z podejrzeniem urazu głowy została przewieziona do szpitala na dalsze badania. W wypadku nie brały udziału inne pojazdy. Utrudnienia w ruchu trwały około godziny. Policja wyjaśnia przyczyny tego zdarzenia.



msob