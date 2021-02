Dawno temu w Elblągu...Nowe dzwony w katedrze

Straszną śmiercią zginął ubiegłej nocy 36-letni ekspedient Georg Peter z Elbląga, który w nocy ok. 0.30 wsiadał na śląskim dworcu w Berlinie do znajdującego się już w ruchu pociągu. Mężczyzna poślizgnął się, upadł na szyny i dostał się pomiędzy wagony pociągu. Koła przejechały po nim, oddzieliły głowę od tułowia i zmiażdżyły ciało. Ciało zostało zabrane do kostnicy - pisała elbląska prasa w lutym 1928 roku.

Straszną śmiercią zginął ubiegłej nocy 36-letni ekspedient Georg Peter z Elbląga, który w nocy ok. 0.30 wsiadał na śląskim dworcu w Berlinie do znajdującego się już w ruchu pociągu. Mężczyzna poślizgnął się, upadł na szyny i dostał się pomiędzy wagony pociągu. Koła przejechały po nim, oddzieliły głowę od tułowia i zmiażdżyły ciało. Ciało zostało zabrane do kostnicy (ET, środa, 08.02.1928 r.).

Katedra świętego Mikołaja oczekuje na nowe dzwony

Nowe dzwony dla parafii świętego Mikołaja są właśnie w trakcie realizacji i przybędą do naszego miasta prawdopodobnie na święta wielkanocne. Koszta za 4 nowe dzwony i ich zamontowanie na wieży katedry opiewają na kwotę 33 tys. marek. Zbiórka pieniędzy zorganizowana wśród członków parafii od marca ubiegłego roku do dnia dzisiejszego na zakup nowych dzwonów wyniosła 863 marek. Jest to piękny znak ofiarności i poczucia wspólnoty w parafii św. Mikołaja. Suma ta jednak nie jest wystarczająca. Zakup dzwonów umożliwił nam posłaniec byłego elbląskiego proboszcza, późniejszego kanonika Küßnera z Fromborka (niem. Frauenburg), który jak wiadomo w ubiegłym roku zmarł we Fromborku. Sześć starych dzwonów kościoła św. Mikołaja są poświęcone kolejno: Matce Boskiej, świętemu Mikołajowi, świętemu Andrzejowi, świętej Agacie, świętemu Augustynowi i świętemu Marcinowi. Największy nowy dzwon jest również poświęcony Matce Boskiej […]. Drugi dzwon jest poświęcony świętemu Mikołajowi […]Trzeci nosi nazwę dzwonu świętego Pawła. […]. Z kolei czwarty dzwon jest poświęcony świętej Elżbiecie. […] (ET, środa, 08.02.1928 r.).

W Elblągu wkrótce powstanie nowa szkoła

Planowana budowa nowej szkoły ludowej przy placu sportowym przy ulicy Górnośląskiej (niem. Bergstraße) rozpocznie się tak szybko jak to możliwe. Jak udało nam się dowiedzieć z rzetelnego źródła, minister oświaty, dr Becker obiecał każde możliwe wsparcie przy budowie szkoły, zwłaszcza że ona jest pilnie potrzebna na cele Akademii Pedagogicznej (ET, środa, 08.02.1928 r.).

Wspomnienie Albrechta Dürera w pruskich szkołach

Jak ogłosił urzędujący pruski prezydent, decyzją ministra oświaty dr Beckera tuż przed feriami wielkanocnymi we wszystkich pruskich szkołach odbędzie się wspomnienie i upamiętnienie Albrechta Dürera [ur. 21 maja 1471 w Norymberdze, zm. 6 kwietnia 1528 tamże) – niemiecki malarz, grafik, rysownik i teoretyk sztuki, uważany za najwybitniejszego artystę niemieckiego renesansu - Wikipedia] (ET, piątek)

Wojskowi będą świętować

Związek Wojenny i Wojskowy "Borussia" będzie świętował w sobotę, 11 lutego w Domu Wypoczynkowym zimową imprezę, która upłynie na tańcach. W programie przewidziano koncert i sztukę teatralną (ET, piątek, 10.02.1928 r.).

16-latka aresztowana za kradzież

Przedwczoraj na malborskim dworcu aresztowano 16-letnią dziewczynę. Jak udało nam się dowiedzieć, powodem aresztowania była kradzież pieniędzy (ofiarami padli dwaj mężczyźni), do której doszło w Elblągu. Dziewczyna, która pochodzi z Żuławki Sztumskiej [niem. Posilge. Z ówczesnego Posilge pochodził Jan von Posilge, kronikarz, autor "Kroniki kraju Prus" (Chronik des Landes Preußen) - Wikipedia], mimo swojego młodego wieku, jest osobą moralnie upadłą (ET, sobota, 11.02.1928 r.).

Od 4 czerwca do 1 września dostępne połączenie lotnicze Olsztyn-Elbląg-Gdańsk

Ministerstwo transportu ustaliło, że od poniedziałku, 4 czerwca uruchomione zostanie połączenie lotnicze na odcinku Olsztyn (niem. Allenstein) - Elbląg (niem. Elbing) - Gdańsk (niem. Danzig). Samoloty będą latały na tym odcinku do soboty, 1 września włącznie. Samolot nie będzie kursować przez Malbork (niem. Marienburg). Z Malborka do Gdańska zostanie uruchomione inne połączenie (ET, niedziela, 12.02.1928 r.).