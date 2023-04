Debaty o porcie nie będzie. Marek Pruszak zmienia zdanie

Senator Jerzy Wcisła (KO) zaprosił do publicznej debaty dotyczącej przyszłości elbląskiego portu Marka Pruszaka, szefa klubu radnych PiS. Ten 19 kwietnia na antenie TVP3 zadeklarował się, że „podejmuje wyzwanie”. W piątek (21 kwietnia) zmienił zdanie i podczas konferencji prasowej poinformował, że nie weźmie udziału w debacie.

Debata będzie

Przypomnijmy, że 25 marca politycy PiS rozpoczęli akcję zbierania podpisów wśród mieszkańców za tym, aby elbląski port był portem państwowym. Koordynatorem zbiórki jest elbląski radny Marek Pruszak, przewodniczący klubu radnych PiS. Natomiast władze miasta kilka tygodni temu rozpoczęły swoją kampanię wśród mieszkańców, by portem nadal zarządzała miejska spółka. W przestrzeni publicznej pojawiły się billboardy, w kwietniu i maju odbędzie się również sondaż telefoniczny i ankietowy, a jego wyniki mamy poznać pod koniec maja. W środę (19 kwietnia) senator Jerzy Wcisła poinformował, że zaproponował Markowi Pruszakowi debatę o przyszłości portu z udziałem mieszkańców i mediów.

Marek Pruszak 19 kwietnia w programie Informacje Elbląg na antenie TVP3 powiedział, że przyjmuje to wyzwanie. - Przygotuje się do niej merytorycznie, będziemy dyskutowali, znamy się panem senatorem od bardzo wielu lat tutaj w samorządzie i myślę, że to będzie taka normalna debata dla dobra naszego miasta – mówił na antenie TVP3 Marek Pruszak

Debaty nie będzie

Dwa dni później Marek Pruszak zmienił zdanie i na konferencji prasowej, również zorganizowanej na Moście Wysokim, poinformował, że nie weźmie udziału w debacie z senatorem Jerzym Wcisłą. Jak poinformował nas Marek Pruszak, przemyślał przez te dwa dni sprawę i uznał, że taka debata nie ma sensu.

- Propozycja otwartej debaty, dotyczącej elbląskiego portu, którą skierował do mnie pan senator Jerzy Wcisła, jest delikatnie mówiąc nietrafiona, a właściwie nawet bez sensu. Bo jaki jest tu sens poza politycznym biciem piany i być może wyszydzaniem rządu przez pana Wcisłę. Jaki sens ma debata osób, które nie mają pełnych kompetencji w danym temacie. To jakby z daltonistą rozmawiać o kolorach. Coś niecoś się tam wie, ale niedokładnie. Nie wezmę udziału w tej debacie. Z całym szacunkiem dla pana Jerzego Wcisły, ale wykształcenie teologiczne i politologiczne nie czynią z niego eksperta do spraw rozwoju portu. Ja również jako nauczyciel biologii z pokorą stwierdzam, że nie czuję się specjalistą w tej dziedzinie - mówił Marek Pruszak.

„Powinniśmy słuchać ludzi kompetentnych”

Jak podkreślił szef klubu radnych PiS, już 9 lutego proponował prezydentowi Elbląga debatę z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Aktywów Państwowych.

- W tak ważnej sprawie powinniśmy posłuchać osób kompetentnych i decyzyjnych. Dlatego 9 lutego na sesji rady miejskiej zaproponowałem prezydentowi miasta w imieniu klubu radnych PiS przeprowadzenie otwartej debtaty z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Aktywów Państwowych. Mieszkańcy mogliby poznać propozycje rządu oraz wątpliwości strony samorządowej. Niestety, prezydent Wróblewski nie zorganizował takiej debaty, a to rząd i samorząd powinny dyskutować, a nie samorząd z radnym. Nie wiem, czy zabrakło mu odwagi? - mówił Marek Pruszak.

Zaznaczył także, że opinia mieszkańców, niezależnie jaka ona będzie, zostanie uznana. - Mam nadzieję, że wiele osób weźmie udział w konsultacjach. Będziemy zachęcać, by mieszkańcy głosowali za IV portem RP. Rząd dał pewną propozycję, to nie jest narzucenie, wrogie przejęcie, a jedynie propozycja. Moim zdaniem w referendum wzięłoby znacznie więcej osób – mówił Marek Pruszak.

Na naszych łamach prezydent Witold Wróblewski odniósł się do sprawy lokalnego referendum w sprawie portu. O tym przeczytasz w tym artykule. Argumentem przeciwko referendum, zdaniem prezydenta Elbląga, mogłaby być możliwa, niska frekwencja. Przypomnijmy, że wiążący prawnie wynik daje frekwencja 30-procentowa. - Referendum odbywałoby się we wszystkich lokalach wyborczych, więc dostępne by było dla większej liczby osób. Ludzie mają bliżej do lokali, a konsultacje są tylko w kilku miejscach – kontrargumentował Marek Pruszak.

„Czy chce pani, aby port przejęli Niemcy”?

Do naszej redakcji dotarło kilka sygnałów od Czytelników, że podpisy „za dokapitalizowaniem portu” zbierane są również w Pasłęku. Przypomnijmy, że według ustalonych zasad w konsultacjach mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy Elbląga. Marek Pruszak stanowczo zaprzeczył zbieraniu podpisów w innych niż Elbląg miejscowościach. - Dementuję to, jest to nieprawda. Zawsze mówimy wszystkim osobom zbierającym podpisy, aby zbierali je jedynie od osób zamieszkałych w Elblągu - mówi radny Pruszak.

Do naszej redakcji dotarły też sygnały o tym, że osoby zbierające podpisy (m.in. przed elbląskimi kościołami) „manipulują pytaniem zadanym przechodniom”. Na karcie do składania podpisów czytamy: „Deklaracja poparcia dla dokapitalizowana 100 mln zł portu w Elblągu i uczynienia go portem morskim RP o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej rangi Gdańska, Gdyni i Szczecina.” - Mnie jedna z osób zbierających podpisy zapytała pytanie, czy chcę, aby port był nasz i dostał 100 mln zł od rządu na rozwój. Oczywiście, że chcę. Kto by nie chciał? Ale nie mówią nic o tym, że nasz port miałoby przejąć państwo. Moim zdaniem to manipulacja - mówi Elżbieta Wąsowska, elblążanka.

- Zgadzam się, że to nie jest uczciwie zadane pytanie. Jeżeli ja zbieram podpisy i ludzie, którzy otrzymali zadanie ich zbierania, to mówimy wprost: chodzi o IV port RP, który ma być portem o podstawowym znaczeniu i z udziałem Skarbu Państwa. A tak zadane pytanie, jak pani przytoczyła, jest nieuczciwe. Przypomnę to osobom, które je zbierają – mówi Marek Pruszak.

Po konferencji Marka Pruszaka poszliśmy na plac Słowiański, gdzie przed siedzibą PiS zbierane są podpisy. Jakie pytanie zadają tam przechodniom osoby, które je zbierają?

- Zbieramy podpisy za tym, aby polski rząd dał dla Polaków żyjących w Elblągu pieniądze na rozbudowę portu - odpowiedziała nam osoba, zajmująca się zbiórką podpisów.

- Czy nie uważa pan, że to pytanie jest źle sformułowane. Inaczej niż na druku deklaracji? - zapytaliśmy

- Nie, dlaczego? To jest za tym, aby państwo polskie zbudowało port, którego ten samorząd nie chce i to jest polityczne działanie. Gdyby mieli pieniądze, to by zbudowali, nie mają, bo nie umieją rządzić. Albo ich się odrzuci od władzy i będzie normalny tutaj zarząd, który się dogada z rządem. Ten dla mnie nie jest normalny - odpowiedział nam mężczyzna.

- Nie mówi pan tego, że port ma zostać przejęty przez państwo - dopytujemy.

- A pani by chciała żeby port był polski czy niemiecki? - usłyszeliśmy na koniec odpowiedź od pana zbierającego podpisy.

Zobacz treść oświadczenia Marka Pruszaka z 21 kwietnia.