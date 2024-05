Delegaci i przedstawiciele

Radni wybrali przedstawicieli Elbląga do organizacji i stowarzyszeń (fot. Mikołaj Sobczak)

Elbląg należy do kilkunastu stowarzyszeń, a skoro należy to musi mieć w nich swoich przedstawicieli. Dziś (23 maja) radni wybierali delegatów i przedstawicieli do rozmaitych stowarzyszeń na kadencję 2024 – 2029.

„Przedstawiciele Gminy Miasto Elbląg do związków i stowarzyszeń wybierani są uchwałami Rady Miejskiej w Elblągu na okres trwania kadencji władz gminy. W związku z zakończeniem kadencji 2018-2023 i przeprowadzonymi wyborami do samorządów gminnych w kwietniu 2024 roku, zachodzi potrzeba dokonania wyboru przedstawicieli do związków i stowarzyszeń na kadencję 2024-2029.” - brzmi uzasadnienie uchwał, które dziś (23 maja) podjęli radni elbląskiej Rady Miejskiej. Michał Missan, prezydent Elbląga będzie reprezentował Elbląg w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk oraz Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich. Marta Kubacka, radna Koalicji Obywatelskiej została wybrana delegatką do Związku Miast Bałtyckich, delegatem do Związku Miast i Gmin Morskich wybrano radnego Prawa i Sprawiedliwości Piotra Opaczewskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Adamowicz (KO) ponownie zostanie delegatem do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich; w poprzedniej kadencji elbląska radna była członkiem zarządu stowarzyszenia. W Lokalnej Organizacji Turystycznej Zalewu Wiślanego nasze miasto będzie reprezentować radna Koalicji Obywatelskiej Ewa Horbaczewska. Do Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zostali wybrani Iwona Łuczak, radna Koalicji Obywatelskiej oraz Piotr Kowal, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki w elbląskim ratuszu. W Stowarzyszeniu „Żuławy” przedstawicielem Elbląga został Rafał Traks, radny Prawa i Sprawiedliwości. W Stowarzyszeniu Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Elbląg będzie reprezentował Arkadiusz Kosecki, dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego. Delegatem Elbląga do Zgromadzenia Delegatów Hanzy został Tomasz Budziński, radny Koalicji Obywatelskiej. Przedstawiciele i delegaci Elbląga do ww. organizacji zostali wybrani na okres kadencji samorządu tj. na lata 2024 – 2029.

SM