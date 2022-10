Diamentowa 21

Wspomnienia, życzenia, plany na przyszłość, podziękowania – na tym upłynęły dzisiejsze (26 października) obchody jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu. Pracownicy, wychowankowie, absolwenci i przyjaciele szkoły, której patronuje Kopernik, spotkali się w elbląskim teatrze. Zobacz zdjęcia.

- To tu szlifowali swoje dopiero odkrywane talenty wybitni uczniowie, to tu przeplatały się sukcesy pracowników i wychowanków z chwilami zwątpienia i słabości, a jednak szkoła trwała - mówiła Joanna Celińska, dyrektor SP nr 21. - Nasz patron, Mikołaj Kopernik, ruszył ziemię, a co ruszyliśmy my jako społeczność szkolna? Na pewno wiarę w młodego człowieka, że tak naprawdę może wszystko jeśli tego chce i do czegoś dąży. Ruszyliśmy umysł młodzieży, jej potencjał, zamiłowania, pasje, pokazaliśmy nowym pokoleniom, jakie horyzonty otwiera nauka – podkreślała dyrektor. Dodała, że pod względem wyników od lat szkoła utrzymuje się w czołówce podstawówek w mieście i w województwie.

- Ta szkoła od zawsze należała do takich, gdzie nawet wiele osób spoza rejonu starało się dostać. Jak byłem w pierwszej klasie, to ostatnią klasą była „e”, tyle było uczniów na pierwszym roczniku - wspominał prezydent Elbląga Witold Wróblewski, absolwent szkoły.

- Różnie bywało, i miło, i niemiło, ale jak już wskoczyliśmy do tej dziesiątki (najlepszych szkół – red.), to rok rok szkoła jest wysoko w tej dziesiątce - podkreślał Edward Pietrulewicz, dyrektor Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, niegdyś dyrektor SP nr 21. Przekazał też życzenia od marszałka województwa.

Fot. Anna Dembińska

- To święto waszej szkoły, to święto tych wszystkich, którzy tworzyli i tworzą tę szkołę – mówił o jubileuszu Gerhard Przybylski, prezes elbląskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Pozwólcie, że jeszcze raz podziękuję za ten trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia – dodał.

- Z dumą mogę dzisiaj powiedzieć, że to jest moja szkoła – mówiła jedna z absolwentek SP nr 21, prof. dr hab. Krystyna Gutkowska. - Reprezentuję Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie pracuję od blisko 45 lat, więc jestem z tego samego środowiska, nauczycielskiego. Od tego, z jakim bagażem doświadczeń wychodzą absolwenci szkoły podstawowej, zależy ich przyszłość, wiem doskonale, bo jestem tego dowodem. Jestem ogromnie dumna i gratuluję tych osiągnięć w ostatnich 60 latach – podkreślała absolwentka.

Życzenia społeczności szkolnej przekazali dziś także samorządowcy, parlamentarzyści, radni miejscy, działacze, przedstawiciele środowiska naukowego. Świętowaniu jubileuszu towarzyszyły oczywiście występy artystyczne, archiwalne fotografie itd. Szkoła na tę okoliczność przygotowała też niewielki pamiątkowy album. Jak się z niego dowiadujemy, w SP nr 21 pracuje obecnie 62 nauczycieli, 2 pracowników administracyjnych i 13 pracowników obsługi, a uczy się tam nieco ponad 700 uczniów.