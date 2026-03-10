Dodatkowe środki na remonty mieszkań komunalnych

Miasto Elbląg pozyskało środki finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont pięciu lokali komunalnych. Dzięki dofinansowaniu Zarząd Budynków Komunalnych przeprowadzi remont generalny w mieszkaniach, których obecny stan techniczny – na skutek zdarzeń losowych (np. pożaru) uniemożliwia ich udostępnienie w ramach przydziału lokalu do remontu. Prace remontowe zrealizowane zostaną jeszcze w tym roku. Szacowany koszt prac wynosi 571 454,93 zł., z czego 457 163,94 zł to przyznane dofinasowanie z BGK.

Na przyznanie środków z BGK oczekuje również projekt remontu trzech kamienic przy ul. Czerniakowskiej 27, Dolnej 13- 17 (dotyczy klatki nr 13) oraz Mickiewicza 9 w Elblągu, o którego dofinansowanie miasto wnioskowało pod koniec 2025 r. Wniosek przeszedł wstępną weryfikację i obecnie czekamy na decyzję o przyznaniu środków z Funduszu Dopłat.

Dodatkowo zostały złożone kolejne wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie remontu czterech następnych kamienic przy ul. Kościuszki 32, Kwiatowej 2, Panieńskiej 16 oraz Freta 3.

Samorząd podejmuje również inne inicjatywy ukierunkowane na poprawę warunków mieszkaniowych. Jak już informowaliśmy planowana jest realizacja pilotażowego programu, w ramach którego przy ul. Łęczyckiej 26 nastąpi zbycie nieruchomości w zamian za wybudowanie lokali w systemie nowoczesnej zabudowy modułowej. Proces ten zostanie przeprowadzony z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, przy jednoczesnym zapewnieniu mieszkańcom nieruchomości lokali zamiennych oraz socjalnych. Aktualnie trwają prace związane z wyceną nieruchomości.

Powyższe działania są realizacją zapisów przyjętej pod koniec ubiegłego roku przez Radę Miejską uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2021 – 2028”.