Dolinka czeka na pływaków

Od soboty (6 czerwca) po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa otwarte zostanie Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Decyzja, czy będzie można również korzystać z saun, jeszcze nie zapadła.

Po niemal trzech miesiącach przerwy otwarte zostanie w sobotę (6 czerwca) Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Jak zapowiada Natalia Szrama, specjalista ds marketingu i reklamy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu, pływalnia jest już przygotowana.

- Zostaną spełnione wszystkie normy i wytyczne sanitarne zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja - podkreśla Natalia Szrama.

Wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego mówią między innymi o tym, że liczba osób korzystających w jednym czasie z obiektu nie może przekraczać 50 procent maksymalnego obciążenia, jednocześnie nie może być to więcej niż 150 osób. Na basenie z jednego toru mogą korzystać maksymalnie 4 osoby jednocześnie. Zarządzający obiektem może też zdecydować o podzieleniu powierzchni pływalni na sektory, aby jednocześnie zbyt duża liczba osób nie znajdowała się w jednym miejscu. Z małych niecek i jacuzzi może korzystać tylko jedna osoba lub kilka osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Baseny czy sauny, powinny być wyposażone w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.

- Nie wiadomo jeszcze w jaki sposób wprowadzenie obostrzeń wpłynie na wynik finansowy, między innymi dlatego, że nie ma możliwości przewidzenia jak dużo chętnych będzie korzystało z Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka – wyjaśnia Natalia Szrama.

Zgodnie z wytycznymi z sauny będą mogły korzystać maksymalnie 2 osoby jednocześnie. Decyzja, czy czynne będą sauny na CRW Dolinka, jeszcze nie zapadła.

Jak wynika z wytycznych sanitarnych, maseczki zdejmowane będą mogły być tylko do samego pływania.

- Obowiązkowe będzie noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie: osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni - czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Przypomnijmy, że straty jakie poniosło CRW Dolinka w związku z zamknięciem na czas pandemii w marcu obliczono na 241 200 zł, w kwietniu 347 tys. zł. Pisaliśmy o tym w tym artykule.