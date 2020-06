Dolinka otwiera swoje progi. "Zrobiliśmy wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo"

- Zaprosiliśmy państwa po to, żebyście pomogli przekazać społeczeństwu, że już można (korzystać z basenu – dop. red.) - mówił dziś (5 czerwca) dyrektor MOSIR-u Andrzej Bugajny, podczas spotkania z przedstawicielami mediów. Od jutra CRW Dolinka na nowo otwiera swoje progi po przerwie spowodowanej pandemią.

- Myślę, że jest to wyczekiwany moment – zaznaczał dyrektor Bugajny. - Mam nadzieję, że ludzie do nas przyjdą i nie będą się bali. Żeby tak się stało, musieliśmy włożyć trochę pracy i przygotować się do tego zgodnie z rozporządzeniami, ale też własną inicjatywą, po to, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo w użytkowaniu.

Andrzej Bugajny podkreślał, że jednorazowo w basenie będzie mogło przebywać 108 osób, czyli 50 proc. przewidywanej normy. Zaznaczał też, że z użytku będą wyłączone sauny. Uzasadniał to tym, że nikt nie był w stanie odpowiedzieć jednoznacznie, jak wirus zachowuje się w takiej temperaturze. - Po burzy mózgów podjęliśmy decyzję, że nie (udostępniamy saun – dop. red.), tym bardziej, że wychodząc z sauny wchodzi się do basenu z zimną wodą. Trudno nam było podjąć tę decyzję – zaznaczał. - To jest na jakiś czas. Jeżeli pojawią się sygnały, że można udostępnić sauny, to jesteśmy na to gotowi.

Dyrektor MOSIR-u mówił też, że basen jest przygotowany na przyjęcie klientów już od 1 czerwca dzięki przeprowadzonym badaniom. - Porobiliśmy wszystkie wyniki po tym długim postoju – mówił.

W związku z obostrzeniami zmodyfikowano sposób poruszania się po basenie, oddzielne drzwi mają służyć do wejścia i wyjścia. - Wchodzimy na basen pojedynczo, są też oznaczenia o zachowaniu dwumetrowej odległości. Myślę, że nasi klienci będą stosować się do tych zaleceń, my będziemy oczywiście tego pilnować. Personel będzie znacznie zwiększony, przynajmniej w pierwszych dniach, po to, żeby wyrobić nowe nawyki w obiekcie – mówił dyrektor.

Na terenie basenu rozmieszono także pojemniki z płynem do dezynfekcji, ograniczony ma być też czas niezwiązany z pobytem w wodzie. - Jak już się człowiek wykąpie, jak najszybciej trzeba będzie opuścić obiekt. Taka jest zasada i będziemy tego wymagać i pilnować – podkreślał.

Co jeszcze zmieni się w Centrum Rekreacji Wodnej?

- Może teraz coś niepopularnego: podnieśliśmy cenę o złotówkę na biletach normalnych, 50 gr na biletach ulgowych – przyznał Andrzej Bugajny, uzasadniając podwyżkę wzrostem kosztów związanym z obecną sytuacją. - Podnieśliśmy to symbolicznie, sami państwo wiecie, że straty są potworne, wszyscy tego doświadczamy. Myślę, że to nie będzie aż tak bolesne, jednak bezpieczeństwo musimy zapewnić. Mamy nadzieję, że nasi klienci nam zaufają i przyjdą do nas. Na pewno zrobiliśmy wszystko i jeszcze więcej, żeby zapewnić bezpieczeństwo w basenie – przekonywał.

Andrzej Bugajny informował też, że obecnie nie jest planowane otwarcie obiektu przy ul. Robotniczej. - Był on dedykowany przede wszystkim klubom sportowym, a one w czerwcu zwykle kończą sezon. Patrząc przede wszystkim na koszty, na razie go nie otwieramy – mówił. Dodał, że drugi obiekt również jest przygotowany do użytku i w razie potrzeby można go uruchomić.

Dyrektor MOSIR-u podkreślił też, że w czasie przerwy spowodowanej pandemią na obiekcie wykonano potrzebne prace konserwacyjne. - Basen jest wyremontowany, nie będzie żadnej przerwy technicznej. Sauny i wszystko inne jest jak nowe – zaznaczał.

Zapytany o straty, jakie spowodowała pandemia, dyrektor Bugajny stwierdził, że za wcześnie, by podawać dokładne liczby. - Myślę, że za jakiś czas będziecie mogli nas spytać oficjalnie i na pewno wam to powiemy – podkreślił. Według niego, trzeba będzie w tych wyliczeniach uwzględnić takie elementy, jak zwiększenie personelu, negocjowane koszty środków dezynfekcyjnych itp. - Przez to, że nie pracowaliśmy, koszty były niższe, czyli te straty nie będą aż tak wielkie – zaznaczał. - Łatwo wyobrazić sobie jednak, że będziemy wpuszczać o połowę mniej klientów - dodał za chwilę. Stwierdził też, że aby otwarcie basenu w obecnych warunkach było rentowne, należałoby podnieść ceny o wiele bardziej. - Nie chce mi się nawet myśleć, o ile – przyznał.

Jak szczegółowo wyglądają obecne zasady korzystania z CRW Dolinka? Prezentujemy je poniżej:

- zachowaj odległość 2 m od innych

- noś maseczkę w holu i szatniach

- obowiązkowo umyj ciało mydłem przed wejściem na halę basenową

- przy wejściu na basen obiema nogami przejdź przez brodzik dezynfekcji stóp

- zdezynfekuj ręce przed wejściem do strefy basenowej oraz każdorazowo po wyjściu z toalety

- po plażach wokół basenów poruszaj się zgodnie z ruchem wskazówek zegara

- w jacuzzi mogą przebywać maksymalnie dwie osoby

- w basenie sportowym na jednym torze mogą pływać maksymalnie 4 osoby

- stosuj się do wskazówek personelu

- w obiekcie mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z basenów