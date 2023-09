Donald Tusk w Elblągu mówił o porcie

Około półtora tysiąca osób przyszło do CSE Światowid na czwartkowe spotkanie z Donaldem Tuskiem, przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej. W swoim wystąpieniu sporo miejsca poświęcił przekopowi Mierzei i elbląskiemu portowi.

Port i przekop był pierwszym tematem poruszonym przez Donalda Tuska na spotkaniu z publicznością. – Tutaj w Elblągu jestem winien nie jakieś wyborcze przemówienie, ale rozmowę bardzo serio, która dotyczy prawdy, której nie ukrywa się przed rozmówcami, o tym, co nas łączy i dzieli. Kwestie portu traktuję jako test na prawdomówność, uczciwość i rzetelność w dialogu i podejmowaniu decyzji – zaczął przewodniczący KO Donald Tusk.

Przyznał, że był sceptyczny do kwestii przekopu Mierzei, gdy był premierem. – Pojawiły się wówczas głosy oponentów, że ekologia, że koszty, że niepotrzebna konkurencja dla portów trójmiejskich. A to wy wykazaliście się w Elblągu cierpliwością i uczciwością argumentów. Jerzy Wcisła, który do mniej przyjeżdżał w tej sprawie, przywiózł analizy, z których wynikało, że to będzie synergia z Trójmiastem, sami portowcy powiedzieli wtedy wyraźnie, że będzie ok, jeśli w Elblągu powstanie port dla mniejszych jednostek – mówił Tusk, przypominając, że to rząd PO-PSL przyjął w 2014 roku program budowy drogi wodnej z Zalewu Wiślanego do Elbląga.

- Długo się przekonywaliśmy, trwały twarde dyskusje. Ale przekonaliście nas wtedy i zgodnie z tamtym programem przekop i port w Elblągu miał być gotowy w 2020 roku. Trzy lata temu miały tu zawijać statki. Elbląg miał na tym zarabiać, nie PiS czy jakakolwiek inna partia rządząca. A oni ile zrobili wokół przekopu propagandy? Zbudowali przekop, wydając dwa razy więcej pieniędzy, a na końcu powiedzieli, że nie dokończą tego (drogi wodnej – red.), bo to ma być ich a nie Elbląga – mówił Tusk o PiS-ie. – Można zbudować przekop, zostawić te 900 m i pozostawić Elbląg, który teraz musi walczyć o swoje! A przecież zainwestowaliście tu ponad 100 mln własnych samorządowych pieniędzy, by ten port mógł działać. Nie wiem, dlaczego postanowili zatrzymać tę inwestycję w momencie zwrotnym, pokazać wam figę. A w telewizji pokazują przekop. Po co go zrobili, jak do Elbląga nie można dopłynąć?

Jak stwierdził Donald Tusk, przypadek elbląskiego portu wpisuje się jego zdaniem w filozofię PiS. – Jak coś jest dla nich, to są operatywni i zagarniają miliony. A jak jest dla ludzi, to wara. Nie będzie dokończonego przekopu, pieniędzy europejskich, inwestycji. Oni mają zawsze dwie lewe ręce, kiedy coś ma działać dla ludzi – stwierdził Donald Tusk.

Podczas swojego wystąpienia przewodniczący KO mówił także m.in. o aferze wizowej, niedzielnym marszu miliona serce w Warszawie, a także ostatnich sondażach zlecanych przez KO.

- Szansa jest na wyciągnięcie ręki, ale nic jest przesądzone. Oni mają 34,9 proc., my 32,8 proc. To 2 procent. Mi to nie wystarcza, wam pewnie też – mówił Tusk o wyniku ostatnich sondaży zleconych przez KO.

Z tych badań ma wynikać, że Lewica ma 9,7 proc. poparcia, Trzecia Droga - 9,5 proc., Konfederacja - 9,3.

- Gdyby się tak skończyło, to słowa „Października piętnastego pogonimy Kaczyńskiego” się spełnią. Oni też mają podobną wiedzę, nawet jeśli wysyłają fałszywe sygnały. Wiedzą, że jest na styk. Mają narzędzia i nie cofną się przed niczym. Dlatego musimy być zmobilizowani – mówił Tusk, nawiązując do afery związanej z inwigilacją Pegasusem Krzysztofa Brejzy z KO przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi.

Mieszkańcy w pytaniach do Donalda Tuska poruszali m.in. kwestię cen paliw i polityki Orlenu, działalności Telewizji Polskiej, koalicji po wyborach, wdowich emerytur upolityczniania szkół, polityki wobec Ukrainy, agentów w służbie Rosji, finansowania sportu osób niepełnosprawnych i pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla osób młodych.

Spotkanie w Elblągu trwało godzinę i 45 minut.