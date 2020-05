DPS Niezapominajka wznowi przyjęcia podopiecznych

W drugiej połowie czerwca Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka planuje wznowić przyjęcia podopiecznych. - Obecnie opracowywane są procedury sanitarne mające zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

10 kwietnia Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka w związku z pandemią koronawirusa wprowadził zakaz odwiedzin. Wstrzymane zostały również przyjęcia nowych podopiecznych. W drugiej połowie czerwca placówka planuje je wznowić.

- Niezapominajka przygotowuje się do przyjęć nowych podopiecznych, co planowane jest na drugą połowę czerwca. W tym celu opracowywane są procedury sanitarne minimalizujące ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Obecnie przygotowywana jest izolatka, w której nowy pensjonariusz będzie przebywał przez 14 dni, bez możliwości kontaktu z innymi mieszkańcami domu pomocy społecznej.

- W trakcie pracy w bezpośrednim kontakcie z nowym mieszkańcem personel placówki będzie zobowiązany do zachowania ścisłego reżimu sanitarnego, w tym do stosowania środków ochrony osobistej: masek, rękawic oraz używania środków dezynfekcyjnych. Stan zdrowia podopiecznego będzie monitorowany poprzez pomiar temperatury ciała i ocenę ewentualnych objawów zakażenia dróg oddechowych - informuje Łukasz Mierzejewski.

Jak podkreśla urzędnik, obecnie trwają także ustalenia nad możliwością przeprowadzenia testu na obecność SARS-CoV-2 jeszcze przed przyjęciem do DPS.

- Badanie odbyłoby się tuż przed planowanym terminem przyjęcia do placówki, tak by trafił do niej podopieczny z wynikiem negatywnym uzyskanym na bieżąco. Niestety, pobyt w Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka będzie wiązał się w najbliższym czasie z brakiem kontaktów z bliskimi - dodaje Łukasz Mierzejewski.

