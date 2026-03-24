Drodzy mieszkańcy Elbląga i okolicznych miejscowości! Wielkimi krokami zbliżamy się do świętowania najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym. Niebawem będziemy przeżywa Niedzielę Palmową i triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, a następnie święte Triduum Paschalne. Duchowym wprowadzeniem do tych celebracji od lat jest droga krzyżowa ulicami Elbląga.

To bardzo głębokie nabożeństwo, podczas którego rozważamy mękę, a w istocie miłość Chrystusa do człowieka. Staje się ona również świadectwem naszej wiary, którą wyrażamy w publiczny sposób. Jest też zaproszeniem do zatrzymania się w biegu codziennych spraw i spojrzenia na Tego, który ma nam wiele do powiedzenia. Także w tym roku zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Rozpoczniemy ją w Wielką Środę, 1 kwietnia o 19 przy kościele oo. redemptorystów (ul. Robotnicza 69). Następnie ulicami Brzozową, Dąbka, 12 Lutego, Hetmańską, Giermków, Wigilijną, Świętego Ducha, Wodną i Mostową dojdziemy pod katedrę św. Mikołaja. Tam udzielę błogosławieństwa relikwiami Krzyża Świętego, a wszyscy chętni będą mogli przystąpić do Komunii Świętej i uzyskać łaskę odpustu. Zapraszam do zabrania lampionów i zniczy, które będą znakiem naszego modlitewnego skupienia.